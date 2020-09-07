Алексей Тулбуре: Перепалка на правом фланге негативно скажется во втором туре

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Взаимные нападки между партиями правого фланга могут привести к пагубным последствиям (для них) во втором туре президентских выборов. Об этом заявил политолог и историк Алексей Тулбуре.

В интервью для ежемесячника "Синтез и дебаты по внешней политике" он отметил, что "некоторые избиратели могут просто не пойти на выборы - из-за гнева, разочарования этими войнами, особенно между Партией действия и солидарности (PAS) и "Платформой DA", передает infotag.md

"У Игоря Додона тоже ситуация не из лучших. Ясно, что он уже не обладает полной поддержкой со стороны Москвы. Почти уверен, что он не получит российского кредита в 200 млн евро, ему так и не удалось сфотографироваться с Путиным, хотя неделю прождал в подмосковных лесах. Не думаю, что (российская) вакцина также спасет его", - отметил Тулбуре.

При этом он считает очевидным, что "финалистами" первого тура станут Игорь Додон и Майя Санду, но вот кто выйдет победителем - "покажет время".

Эксперт считает, что в предвыборной кампании кандидаты вновь прибегнут к геополитической компоненте, потому что "ранее это вполне работало, вне зависимости от того, кто продвигал".

"Этот фактор может использоваться в меньшей степени, чем в предыдущие годы, не исключено, что на этот раз кандидаты будут соревноваться друг с другом в подсчете заслуг в борьбе с мафией. Но геополитика останется, потому что это кратчайший путь для мобилизации сторонников. Фобии, общий враг, посмотрите, как хорошо румынофобия и русофобия действовали в прошлом и работают до сих пор", - отметил эксперт.