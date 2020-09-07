Кику: Эффективная индексация пенсий в этом году составляет примерно 10%

Фото: TVC21

Почти 660 тысяч пенсионеров и бенефициаров социальных пособий получат с 1 октября не 700 леев единовременной помощи, как было сказано ранее, а 900 леев.

Разница в 200 леев вместе с предусмотренными законом 1,07% означает индексацию более чем на 3%, заявил на брифинге для прессы этим утром Ион Кику, передает aif.md

"Таким образом, в октябре 660 тысяч наших граждан с низкими доходами получат надбавку к пенсии в размере 3%. Напомню вам, что 1 апреля этого года пенсии были проиндексированы на более чем 4,8%. Сейчас, в соответствии с законодательством, на 1,07%, то есть, всего около 6% за весь год. Кроме того, в этом году пенсионеры и бенефициары социальных пособий, которые получают менее 3 000 леев, в целом получат 1 600 леев в качестве единовременного пособия – 700 в январе и 900 сейчас. Если считать, что средняя пенсия этих бенефициаров меньше 1 500 леев, понимаем, что эти 700 и 900 леев по факту составляют чуть больше дополнительной месячной пенсии, которую они получали до сих пор" – рассказал Кику.

Премьер-министр добавил, что, по возможности, если удастся получить российский кредит, правительство еще идентифицирует средства для того, чтобы выделить дополнительные финансы для поддержки этой категории граждан, которые получают до 3 000 леев.

"Эффективная индексация 2020 года, если учитывать, что было 1 апреля, если учитывать 1 октября плюс эти 200 леев, составляет приблизительно 10% на протяжении всего года. Да, этих денег мало для пенсионеров, но эти деньги означают финансовую поддержку в более чем 1 млрд леев – это если говорить только об единовременной помощи" – сказал он.