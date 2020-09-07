Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Ткачук о решении ПКРМ по выборам президента: Товарищи коммунисты, встретимся на Эльбе!

    07.09.2020 12:14 TVC21 Новости - Общество

    Один из лидеров партии «Гражданский конгресс» и экс-депутат ПКРМ Марк Ткачук приветствовал решение коммунистов не выдвигать своего кандидата на должность главы государства.

    Он назвал это очень хорошей новостью «от коллег по славному и далекому прошлому», похвалив их за то, что они не только не участвуют «в преступном тотализаторе под названием президентские выборы», но и собираются активно разоблачать эту «подлючую антинародную забаву», передает slovo.md

    «Что же, товарищи коммунисты, встретимся на Эльбе! А по пути друг к другу расскажем заинтригованному народу, отчего именно не стоит растрачивать силы на выборы между злом и злом. Не забудем, конечно же, рассказать и самое главное — для чего именно следует собирать силы и хранить в полной боевой и моральной готовности единственное, что у всех нас есть — наши голоса. Голоса, способные добиваться настоящих перемен!», — написал Ткачук на своей странице в соцсети.

    Он считает, что единственным верным решением станет роспуск парламента и проведение досрочных выборов в законодательный орган страны.

    «Только — скорейший роспуск продажного парламента, избранного по шулерской системе Плахотнюка-Додона! Только — ликвидация штаба организованной преступности и государственной измены в центре молдавской столицы! Только досрочные парламентские выборы!», — подчеркнул Ткачук.

    Напомним, что накануне Центральный комитет Партии коммунистов решил не выдвигать своего кандидата на выборах президента, мотивируя это тем, что за 4 года молдавские власти «так и не восстановили конституционную норму для избрания президента Молдовы». Коммунисты назвали президентские выборы 2020 года неконституционными, а всех кандидатов, принимающих участие,  соучастниками нарушения Конституции.

    Отметим, что с 1991 года глава государства избирался всенародным голосованием, однако с 2000 года президента выбирали в парламенте путем тайного голосования. Спустя 16 лет Конституционный суд признал это положение неконституционным и вернул всенародные выборы президента.

     