Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Андрей Попов возвращается в посольство в Вену, а бывший глава МИДЕИ Андрей Галбур уезжает в Швецию

    02.09.2020 12:15 TVC21 Новости - Общество

    Фото: TVC21

    Парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции на сегодняшнем заседании утвердила 3 кандидатуры на пост послов Республики Молдова: Евгений Ревенко, Андрей Галбур и Андрей Попов.

    Генеральный секретарь МИДЕИ Евгений Ревенко будет Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Молдова во Французской Республике, бывший Министр иностранных дел Андрей Галбур - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Молдова в Королевстве Швеция и послом с особыми миссиями МИДЕИ, Андрей Попов - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Молдова в Австрийской Республике. Отметим, что ранее Попов уже занимал должность посла в Вене, сообщает deschide.md.

    Чрезвычайные и Полномочные послы, постоянные представители, уполномоченные, ответственные за (постоянные) дела - главы дипломатических представительств - назначаются и отзываются с должности Президентом Республики Молдова по предложению Правительства. Предложения о назначении на эти должности представляются в Правительство министром иностранных дел и европейской интеграции по согласованию с парламентским комитетом по внешней политике и европейской интеграции.

    Обновлено ( 02.09.2020 12:19 )  