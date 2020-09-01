Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Кику поздравил школьников, студентов, родителей и педагогов с Днём знаний

    01.09.2020 12:49 TVC21 Новости - Общество

    Премьер-министр Ион Кику выступил с поздравительным посланием по случаю начала нового учебного года.

    Глава кабмина пожелал школьникам, студентам, родителям и педагогам насыщенного учебного года, полного достижений и открытий, передает aif.md

    Кику отметил, что в этом году, как и все праздники, День знаний мы отмечаем по-новому, так как перед обществом встала новая задача. В связи с этим очень важно обеспечить соответствующие условия для защиты здоровья детей и молодёжи.

    "Помните пословицу: “В здоровом теле здоровый дух”? Она была перенесена из школьных стен в наше подсознание, и мы пытаемся применить её на протяжении всей жизни. Считаю, что болезнь или благополучие, невежество или знание не зависит от того, живем мы в городе или селе, у подножия горы или на берегу моря. Важна гармония с окружающими вас людьми, которая поможет открыть новые горизонты", – написал Кику.

    Премьер-министр отметил, что школьникам необходимо учение. Он также призвал учащихся быть благодарными своим учителям и быть открытыми, так как в один момент им придется передать полученные знания и опыт.

    "Глубокие знания помогут ответить на все ваши вопросы. Учитесь многому и с удовольствием, тогда ваши мечты превратятся в реальность", – подытожил Кику.

     