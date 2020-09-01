Кику поздравил школьников, студентов, родителей и педагогов с Днём знаний

Премьер-министр Ион Кику выступил с поздравительным посланием по случаю начала нового учебного года.

Глава кабмина пожелал школьникам, студентам, родителям и педагогам насыщенного учебного года, полного достижений и открытий, передает aif.md

Кику отметил, что в этом году, как и все праздники, День знаний мы отмечаем по-новому, так как перед обществом встала новая задача. В связи с этим очень важно обеспечить соответствующие условия для защиты здоровья детей и молодёжи.

"Помните пословицу: “В здоровом теле здоровый дух”? Она была перенесена из школьных стен в наше подсознание, и мы пытаемся применить её на протяжении всей жизни. Считаю, что болезнь или благополучие, невежество или знание не зависит от того, живем мы в городе или селе, у подножия горы или на берегу моря. Важна гармония с окружающими вас людьми, которая поможет открыть новые горизонты", – написал Кику.

Премьер-министр отметил, что школьникам необходимо учение. Он также призвал учащихся быть благодарными своим учителям и быть открытыми, так как в один момент им придется передать полученные знания и опыт.

"Глубокие знания помогут ответить на все ваши вопросы. Учитесь многому и с удовольствием, тогда ваши мечты превратятся в реальность", – подытожил Кику.