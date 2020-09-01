Ренато Усатый подал документы на участие в выборах президента

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Политическое формирование „Наша партия” представило в Центральную избирательную комиссию документы на выдвижение Ренато Усатого кандидатом на пост президента Республики Молдова.

В то же время были поданы документы на создание инициативной группы по сбору подписей сторонников кандидата на пост президента Республики Молдова, - передает ipn.md

После выдвижения своей кандидатуры Ренато Усатый отметил, что рад тому, что это первые президентские выборы с его участием, и что больше никому не позволит высмеивать возглавляемую им политическую партию.

„Надеюсь, что это будет чистая кампания, надеюсь, что будут кандидаты, которые независимо от политической окраски, будут уважать друг друга”, - добавил Ренато Усатый.

С 1 сентября могут быть зарегистрированы инициативные группы по сбору 15 тысяч подписей, которые необходимы для регистрации кандидата на участие в президентской гонке.