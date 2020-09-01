Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    В молдавском парламенте стартует осенняя сессия
    Стартует осенняя сессия парламента. Соответствующее распоряжение подписала спикер Зинаида Гречаный. Дату первого ...
    3
    Туск заявил о поддержке Санду на выборах президента
    Дональд Туск, председатель Европейской народной партии, заявил, что поддерживает Майю Санду на президентских выборах ...
    3
    Кику поздравил школьников, студентов, родителей и педагогов с Днём знаний
    Премьер-министр Ион Кику выступил с поздравительным посланием по случаю начала нового учебного года. ...
    14
    Додон призвал оппонентов на президентских выборах к уважению
    С таким призывом действующий глава государства Игорь Додон выступил во вторник в ходе еженедельного брифинга. ...
    10
    Ренато Усатый подал документы на участие в выборах президента
    Фото: TVC21 Политическое формирование „Наша партия” представило в Центральную избирательную комиссию документы ...
    14
    Политсовет Платформы DA поддержал кандидатуру Нэстасе на выборах президента
    Андрей Нэстасе - кандидат от Платформы DA на президентских выборах, которые пройдут 1 ноября этого года. ...
    12
    Воронин: Президент и парламент дискредитировали себя
    Фото: TVC21 Спустя 29 лет с момента провозглашения независимости, Молдова находится в сложной ситуации из-за неправильной ...
    27
    В Молдове начинается регистрация инициативных групп
    Инициативные группы по поддержке кандидатов в президенты могут подавать с 1 сентября документы, необходимые для регистрации ...
    49
    Додон: Мы должны гордиться тем, что говорим на одном из самых красивых языков в мире
    Об этом написал в понедельник на своей странице в facebook президент Игорь Додон, поздравив граждан республики с Днем государственного ...
    75
    ПДС и “Шор” не поддержали назначение Нэстасе председателем собрания МСК
    Муниципальные советники от Платформы DA утверждают, что советники от ПДС и партии «Шор» проголосовали сегодня, 31 ...
    166

    • Ренато Усатый подал документы на участие в выборах президента

    01.09.2020 12:44 TVC21 Новости - Общество

    Фото: TVC21

    Политическое формирование „Наша партия” представило в Центральную избирательную комиссию документы на выдвижение Ренато Усатого кандидатом на пост президента Республики Молдова.

    В то же время были поданы документы на создание инициативной группы по сбору подписей сторонников кандидата на пост президента Республики Молдова, - передает ipn.md

    После выдвижения своей кандидатуры Ренато Усатый отметил, что рад тому, что это первые президентские выборы с его участием, и что больше никому не позволит высмеивать возглавляемую им политическую партию.

    „Надеюсь, что это будет чистая кампания, надеюсь, что будут кандидаты, которые независимо от политической окраски, будут уважать друг друга”, - добавил Ренато Усатый.

    С 1 сентября могут быть зарегистрированы инициативные группы по сбору 15 тысяч подписей, которые необходимы для регистрации кандидата на участие в президентской гонке.

     