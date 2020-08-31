Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • ПДС и “Шор” не поддержали назначение Нэстасе председателем собрания МСК

    31.08.2020 16:40 TVC21 Новости - Общество

    Муниципальные советники от Платформы DA утверждают, что советники от ПДС и партии «Шор» проголосовали сегодня, 31 августа, против предложения о назначении Андрея Нэстасе председателем собрания Муниципального совета Кишинева (МСК).

    Об этом сообщается в пресс-релизе Платфомы DA, пишет deschide.md

    «Данные члены совета мотивировали свое решение тем, что настала очередь ДПМ, чтобы возглавить собрание, выдвинув кандидатуру советника от Демпартии Неделя. Однако Андрей Нэстасе все равно возглавил собрание, так как Неделя покинул заседание МСК через 10 минут после его начала», - говорится в пресс-релизе Платформы DA.

     