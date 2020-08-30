Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Усатый: Я откажусь от российского гражданства в случае победы на выборах
    Фото: TVC21 Лидер «Нашей партии», примар Бельц Ренато Усатый утверждает, что он готов отказаться от второго гражданства, ...
    0
    Глигор: Состояние румынского и других языков в Молдове отражает состояние общества
    У государства нет адекватной политики, которая отвечала бы запросу общества в части изучения румынского языка, уверен ...
    3
    Василе Боля: НОН должен ежегодно проверять доходы депутатов
    Депутат от ПСРМ Василе Боля отметил, что Национальный орган по неподкупности (НОН) должен каждый год проводить проверки ...
    2
    Посол США: Граждане Молдовы заслуживают ответственных руководителей
    По случаю 29-й годовщины провозглашения независимости Республики Молдова посол США Дерек Дж. Хоган напомнил об отношениях ...
    137
    Игорь Додон: Мы обязательно преодолеем эти непростые времена
    Игорь Додон на молдавском и русском языках поздравил жителей страны с Днем независимости. ...
    175
    Нэстасе: Мы не должны забывать о том, что мы сделали вместе
    Лидер Платформы DA Андрей Нэстасе призывает граждан не забывать о смелых людях, которым удалось сделать то, что некоторые ...
    180
    Гречаная: Независимость имеет свою цену, и ее необходимо защищать ежедневно
    Председатель парламента Зинаида Гречаный сегодня направила поздравительное послание по случаю Дня независимости Республики ...
    119
    Усатый: Годы независимости стали временем демографической катастрофы
    Примар Бельц поздравил жителей Молдовы с Днем независимости. К сожалению, независимость до сих пор остается только на ...
    126
    Додон: Период моего мандата был непростым, но мы с вызовами справились
    Так начал свой отчет о деятельности за 3,5 года президент. Глава государства отметил, что многие провокации были впервые: ...
    161
    США подтвердили поддержку народа Молдовы, в том числе знаниями и опытом
    Посол США в РМ Дерек Хоган подтвердил "поддержку американским народом народа РМ, в том числе посредством передачи ...
    235

    • Глигор: Состояние румынского и других языков в Молдове отражает состояние общества

    30.08.2020 00:08 TVC21 Новости - Общество

    У государства нет адекватной политики, которая отвечала бы запросу общества в части изучения румынского языка, уверен юрист Штефан Глигор.

    Принимая участие в публичных дебатах „Язык как неотъемлемая ценность и способ европейского развития” он отметил, что государство уже третье десятилетие игнорирует этот вопрос, полагая что по степени важности он не стоит траты бюджетных денег, передает ipn.md

    „Политики не понимают важности системы образования для  развития экономики. Они не видят этой связи”, - добавил постоянный эксперт проекта IPN. “Преодоление стереотипов о евроинтеграции через коммуникацию”.

    „Мы вообще не инвестируем в образовательную систему и она, вместо того, чтобы реагировать на реалии, существует по устаревшему шаблону. Система образования в Молдове не соответствует вызовам”, - настаивает Штефан Глигор.

    Он уверен, что у такой ситуации есть причина. „Все политтехнологии по захвату определенных сегментов электората построены по принципу разделяй и властвуй. Если ты акцентируешь внимание на разнице, а не на общностях, то начинает действовать эффект принадлежности к той или иной группе. Наши политики лет 30 разгоняли людей по углам, делили на категории и красили эти категории в разные цвета”, - говорит Штефан Глигор.

    По его словам, отсутствие качественной государственной политики и видения перспектив только усилило и без того сложную и комплексную языковую проблему. „До тех пор, пока политики будут рассматривать граждан, как источник дохода, у нас качественно ничего не изменится”, - говорит Штефан Глигор.

    По его убеждению, „состояние румынского и других языков в Молдове отражает сегодня состояние общества”. „А оно тревожное, и над этим процессом надо работать”, - заключил Штефан Глигор.

     