Глигор: Состояние румынского и других языков в Молдове отражает состояние общества

У государства нет адекватной политики, которая отвечала бы запросу общества в части изучения румынского языка, уверен юрист Штефан Глигор.

Принимая участие в публичных дебатах „Язык как неотъемлемая ценность и способ европейского развития” он отметил, что государство уже третье десятилетие игнорирует этот вопрос, полагая что по степени важности он не стоит траты бюджетных денег, передает ipn.md

„Политики не понимают важности системы образования для развития экономики. Они не видят этой связи”, - добавил постоянный эксперт проекта IPN. “Преодоление стереотипов о евроинтеграции через коммуникацию”.

„Мы вообще не инвестируем в образовательную систему и она, вместо того, чтобы реагировать на реалии, существует по устаревшему шаблону. Система образования в Молдове не соответствует вызовам”, - настаивает Штефан Глигор.

Он уверен, что у такой ситуации есть причина. „Все политтехнологии по захвату определенных сегментов электората построены по принципу разделяй и властвуй. Если ты акцентируешь внимание на разнице, а не на общностях, то начинает действовать эффект принадлежности к той или иной группе. Наши политики лет 30 разгоняли людей по углам, делили на категории и красили эти категории в разные цвета”, - говорит Штефан Глигор.

По его словам, отсутствие качественной государственной политики и видения перспектив только усилило и без того сложную и комплексную языковую проблему. „До тех пор, пока политики будут рассматривать граждан, как источник дохода, у нас качественно ничего не изменится”, - говорит Штефан Глигор.

По его убеждению, „состояние румынского и других языков в Молдове отражает сегодня состояние общества”. „А оно тревожное, и над этим процессом надо работать”, - заключил Штефан Глигор.