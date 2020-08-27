Нэстасе: Мы не должны забывать о том, что мы сделали вместе

Лидер Платформы DA Андрей Нэстасе призывает граждан не забывать о смелых людях, которым удалось сделать то, что некоторые считали невозможным.

"Во время важного выбора народ всегда будет искать рефлексы выживания, точно так же, как человек, в своей уникальности, будет желать выжить любой ценой, любой попыткой, какой бы сложной она ни была.

Каждый раз, когда приближается такой момент, эмоции, оправданные или нет, подогреваемые нашей собственной беспомощностью или страхом, красиво оформленная неправда или неестественная потребность быть частью воображаемой лжи, ложно сформулированной смертоносной пропагандой, окутывают нас, недавние воспоминания, суждение и объективность, с которой до недавнего времени мы выбирали то, что было правильным для нас и для Молдовы.

Я обращаюсь к ясному сознанию нации, ко всем людям, которые понимают, что травма тех лет, когда мы объединились и добились успеха, еще не должна быть помещена в пыльные ящики истории. Мы не должны забывать о том, что мы, праведные и отважные люди, своими действиями и борьбой сделали вместе, когда очень немногие верили, что это возможно», - пишет Нэстасе на своей странице Fcaebook, передает deschide.md

В то же время лидер Платформы DA вспоминает моменты, когда истинная совесть была на улице, не боясь ничего, и там писалась история.

"На площади Великого Национального собрания, в те годы, когда истинное сознание противостояло власти на улице, а не в правительстве или в парламенте, когда страну обкрадывали, мы знали друг друга, мы поддерживали друг друга, мы написали свою историю. Справа или слева от нас в те долгие дни, горячие или холодные, были другие люди, известные или нет, но все вместе мы тогда не боялись никого и ничего.

С тех пор прошло не так много времени! Это только кажется моментом, но это не так. Многое произошло. Некоторые покинули нас в силу возраста. Другие вынуждены были уехать на работу вдали от дома. Но большинство из нас все еще здесь, на своей земле, и мы все еще надеемся, что что-то скоро изменится.

Истинная совесть, сильный характер могут прощать, но никогда не будут забыты. Невозможно забыть, кто, когда, как, сколько раз, какой ценой вместе с народом боролся годами. Истинная совесть и характеры никогда не смогут заменить поступок красивыми и сладкими словами, так же как неестественно слушать других, рассказывающих нам о том, что мы вместе сделали, а не они», - добавляет лидер Платформы DA.

В то же время Нэстасе призывает всех, кто знал друг друга во время протестов и митингов на площади Великого Национального Собрания, оставаться честными и мужественными и не позволять другим брать то, что принадлежит им по праву.

«Я призываю вас всех, десятки и сотни тысяч, такими, какими мы знали друг друга на площади Великого Национального Собрания. Праведные, отважные, честные и более решительные, никогда не позволяющие другим брать то, что мы заслуживаем по праву! Это есть искренняя история наших общих дел.

Потому что без истории наших общих дел и без столь дорогой нам Молдовы, той, за которую мы вместе боролись и сражаемся, поверьте мне… мы ничто!», - заключил лидер Платформы DA.