Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Штефан Глигор: Правым нужно объединиться вокруг идеи и найти кандидата, который будет ее воплощать

    25.08.2020 15:48 TVC21 Новости - Общество

    Фото: TVC21

    Чтобы правый кандидат одержал победу на президентских выборах в ноябре, партии с этого политического фланга должны объединиться вокруг идеи. С таким заявлением выступил в ходе публичных дебатов в IPN „Осень выборов: ожидания и вызовы в контексте европейского развития” юрист и граждански активист Штефан Глигор.

    По его убеждению, сейчас, „оппозиция спасает своего основного соперника – нынешнего президента”. „ПСРМ и Игорь Додон делали ставку на несколько моментов – инфраструктурные проекты и успехи правительства. Но подвело то, что реальное состояние экономики и бюджета оказались хуже, чем они рассчитывали. А потом навалились пандемия и засуха. В итоге сейчас нет внутренних политтехнологических ресурсов, чтобы выправить имидж президента и направить кривую рейтинга вверх. Игорю Додону сегодня нечего продать населению. Нет даже сказок”, - поясняет свою мысль Штефан Глигор.

    „Единственные, кто способен его спасти – это правые партии, если не прекратят грызню друг с другом”, - уверен эксперт. „Им следует понять, что сегодня Молдове нужна победа над фальшью и коррупцией. А чтобы одержать такого рода победу, нужно объединиться вокруг идеи и найти человека, который будет эту идею воплощать”, - говорит эксперт.

    Он уверен: в молдавском обществе существует огромный запрос на честность и неподкупность. „Социалисты не могут доказать, что они являются двигателями честности и неподкупности, поэтому не способны получить доверие населения. Отсюда и падение рейтинга. Между тем правый электорат сумеет сориентироваться, и тогда многое будет зависеть от второго тура”, - подчеркивает Штефан Глигор.

    Но, по его убеждению, есть еще одно условие - качества предвыборного меседжа. „У правых в нем слишком много абстрактных понятий и сантиментов. Почти религиозная терминология. А они должны говорить проектами реформ, публичных политик. Надеюсь, такого рода концепция на правом фланге появится. И появится фактор единения вокруг идеи”, - заключил эксперт.

    Обновлено ( 27.08.2020 16:26 )  