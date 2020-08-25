Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Додон подтвердил готовность испытать на себе российскую вакцину от COVID-19

    25.08.2020 15:37 TVC21 Новости - Общество

    Президент Молдовы Игорь Додон на встрече с послом РФ Олегом Васнецовым подтвердил готовность первым из жителей республики испытать на себе российскую вакцину от коронавируса.

    Об этом Додон написал во вторник на странице в Facebook, передает tass.ru

    "Отдельно затронули проблему получения российской вакцины от коронавируса, и в связи с этим я подтвердил свою готовность испытать ее на себе", - отметил президент.

    По его словам, на встрече с послом РФ обсуждались также вопросы, касающиеся развития стратегического партнерства между двумя государствами, стороны высказались за дальнейшее их укрепление. Кроме того, Додон выразил благодарность России за готовность безвозмездно передать пострадавшим от засухи фермерам Молдовы 40-50 тыс. тонн горючего.

    Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне и июле. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ранее заявлял, что РФ уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.

    В Молдове, где с начала эпидемии COVID-19 зарегистрированы 33 828 заразившихся коронавирусом (0,9% населения), из которых 945 умерли, до 31 августа действует режим ЧП в сфере здравоохранения. Иностранцам запрещен въезд в страну, а возвращающихся в республику граждан Молдовы помещают на двухнедельный карантин. В стране запрещены массовые мероприятия. В общественных местах обязательно ношение защитных масок.

     