Глигор: Режим Плахотнюка частично адаптировался к новым политическим реалиям

Нынешней осенью в Молдове пройдет сразу несколько избирательных кампаний. По всей стране будут выбирать президента, в Гагаузской автономии – Народное собрание, в Приднестровском регионе – defacto Верховный совет.

В таком контексте неизбежны вопросы, чего следует ждать от такого стечения избирательных кампаний, как они повлияют одна на другую и способны ли результаты этих выборов приблизить нашу страну к целям развития: улучшению качества жизни и экономики? Ответы на эти вопросы дали участники публичных дебатов „Осень выборов: ожидания и вызовы в контексте европейского развития", передает ipn.md

Комментируя факторы, отличающие нынешние выборы от предыдущих, юрист и постоянный эксперт проекта Штефан Глигор отметил, что предстоящие выборы будут проходить в том же контексте, с точки зрения законодательства, что и кампании 2016 и 2019 годов.

„Предыдущие избирательные кампании проходили под контролем режима Плахотнюка и его организованной преступной группировки. На прошлых президентских выборах активно использовались админресурс, дезинформация через СМИ, черный нал для финансирования кандидатов, избирателей коррумпировали через благотворительные фонды и прямой подкуп. В 2019 году эта специфика только усилилась. Парламентские выборы тогда проходили по смешанной системе, которая создает благоприятные условия для коррупции. Это было доказано в Румынии и Украине, а у нас феномен расцвел буйным цветом”, - подчеркнул Штефан Глигор.

По его мнению, „сегодня режим Плахотнюка частично дезинтегрирован, а частично адаптировался к новым политическим реалиям”.

„Больше нет мощного координационного центра, который работал очень детально и профессионально, но все остальные факторы остались. В законодательстве не произошло изменений, которые предотвратили бы использование благотворительных фондов и церкви в предвыборных целях, нет поправок в Кодекс о телерадиовещании. К тому же не наведен порядок в избирательных списках: в них более 3,2 млн граждан с правом голоса, в то время как общая численность населения страны на полмиллиона меньше”, - говорит эксперт.

Он напомнил также, что „не получили должного внимания прокуратуры нарушения, зафиксированные во время прошлых кампаний. Даже самые вопиющие, например, фальсификация протоколов. Хотя были самые надежные доказательства”.

„В итоге, нынешней осенью мы будем наблюдать те же негативные феномены, но в более мягком выражении, они просто не будут столь же наглыми”, - заключил Штефан Глигор.