Ион Кику к диаспоре: Прошу прощения за то, что вы вдали от дома

«Прошу прощения, что наше государство не создало вам условий для работы дома», - заявил сегодня премьер-министр Ион Кику в рамках проводимых 21-23 августа Дней диаспоры.

Он начал свое выступление с извинений перед гражданами нашей страны, находящимися за рубежом, вдали от дома, передает moldpres.md

«Как премьер-министр я хочу и должен начать это выступление с извинений за то, что вам пришлось расстаться со своими близкими, потому что в нашей стране не созданы условия для того, чтоб вы работали дома, за то, что вы находитесь среди незнакомых людей, за слезы ваших родителей и детей и за то, что только онлайн-общение остается вашим единственным способом сохранить отношения с близкими. Я также сожалею, что во время пандемии вы больше всего пострадали, когда хотели срочно вернуться домой, а это было невозможно, когда вам потребовалась консульская помощь или когда вы застряли на границе между странами и в аэропортах, за другие проблемы и неудобства», - сказал Ион Кику.

Глава правительства поблагодарил членов диаспоры за их участие в местных проектах развития, экспертизу и другие меры по продвижению имиджа нашей страны в мире, отметив, что государство продолжает улучшать инфраструктуру в Молдове, без чего цель возвращения молдавских граждан домой остается мечтой. В то же время он призвал их изучить возможность развития бизнеса в рамках промышленных площадок, которые сейчас строятся в 16 районах страны. «Мы хотим, чтобы эти пространства были заняты, в первую очередь, вами, уважаемые сограждане, которые уехали и накопили знания, опыт, вы можете прийти с технологиями и капиталом», - отметил Ион Кику.

Правительство реализует и другие проекты, направленные на создание благоприятных условий для реинтеграции наших соотечественников, вернувшихся из-за границы. Среди них: "Diaspora Engagement Hub" - профинансировал около 100 проектов на сумму 50 тыс. леев каждый; "Diaspora Acasă Reușește DAR "1+3" - предлагает гранты для МПУ с целью мобилизации потенциала диаспоры на развитие страны, из бюджета выделено 10 млн леев; Программа "Diaspora – Origini - Reveniri "DOR" предназначена для молодежи.

К мероприятию подключились онлайн более 130 представителей диаспоры из 23 стран. Премьер-министр ответил на вопросы наших соотечественников и представил видение правительства по использованию их опыта, полученного за рубежом, для модернизации Республики Молдова. В этом контексте он отметил важность технологизации аграрного сектора и совершенствования бюджетно-налоговой политики. «Нам необходимо продвигать продукцию нашей страны. Мы продвинулись в продаже сырья с низкой добавленной стоимостью, но мы далеки от продажи продукции с высокой добавленной стоимостью. Нам потребуется ваша поддержка и опыт», - сказал председатель правительства.

Премьер-министр выступил с инициативой по созданию многоплановой платформы для взаимодействия между правительством и представителями диаспоры, у которых есть предложения и инициативы по тиражированию эффективной практики других стран в Республике Молдова.

В течение дня участники мероприятия проведут дискуссии с министром иностранных дел и европейской интеграции, министром образования, культуры и исследований, а также с другими представителями правительства о перспективах использования опыта диаспоры.