Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Кульминский: Протест фермеров – это только первая ласточка

    22.08.2020 19:37 TVC21 Новости - Общество

    Владислав Кульминский, эксперт Института стратегических инициатив IPIS, считает, что протест фермеров является только первой ласточкой.

    Об этом Кульминский заявил в передаче «Главное» с Лилией Бураковской.

    "Тут есть и политическая составляющая, протесты будут нарастать по всем фронтам. Республика Молдова столкнулась с беспрецедентным экономическим кризисом. Я бы не стал обвинять в этом правительство Кику и президента Додона, так как здесь есть объективная составляющая. Но протесты будут нарастать по всем категориям и по всем социальным слоям общества. Таковые обстоятельства. Люди доведены до отчаяния, они потеряли средства к существованию", - отмечает Кульминский, пишет point.md.

     

     