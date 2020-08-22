Кульминский: Протест фермеров – это только первая ласточка

Владислав Кульминский, эксперт Института стратегических инициатив IPIS, считает, что протест фермеров является только первой ласточкой.

Об этом Кульминский заявил в передаче «Главное» с Лилией Бураковской.

"Тут есть и политическая составляющая, протесты будут нарастать по всем фронтам. Республика Молдова столкнулась с беспрецедентным экономическим кризисом. Я бы не стал обвинять в этом правительство Кику и президента Додона, так как здесь есть объективная составляющая. Но протесты будут нарастать по всем категориям и по всем социальным слоям общества. Таковые обстоятельства. Люди доведены до отчаяния, они потеряли средства к существованию", - отмечает Кульминский, пишет point.md.