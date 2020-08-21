Глава Национального агентства общественного здравоохранения (ANSP) Николае Фуртунэ опроверг озвученную ранее главой государства Игорем Додоном информацию о четырех подтвержденных случаях повторного заражения COVID-19.

"Речь идет не о повторном заражении, а о том, что вирус сохраняется в течение длительного времени", - пояснил Фуртунэ в передаче Important на TV21, передает agora.md

"Один из подозреваемых в повторном заражении - общественный деятель. Я не буду называть его имя. Информация быстро появилась в СМИ. Действительно, было четыре случая подозрения на повторное заражение.

У нас была конференция в Женеве с коллегами из Всемирной организации здравоохранения, и мы обсудили эти клинические случаи. Речь идет не о повторном заражении, а о сохранении вируса в течение длительного времени", - пояснил Николае Фуртунэ.

По его словам, вирус иногда присутствует в организме и не представляет опасности с эпидемиологической точки зрения, но может быть идентифицирован в тестах и сохраняется до 90 дней.

Напомним, глава государства Игорь Додон заявил на пресс-конференции после заседания Высшего совета безопасности 12 августа, что в стране подтверждены четыре случая повторного заражения коронавирусом, а на европейском уровне показатель коллективного иммунитета составляет всего 3%.

В Минздраве эту информацию не подтвердили, сказав, что данные еще анализируются.