Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Фуртунэ: "Речь не о повторном заражении COVID-19, а о сохранении вируса"

    21.08.2020 13:22 TVC21 Новости - Общество

    Глава Национального агентства общественного здравоохранения (ANSP) Николае Фуртунэ опроверг озвученную ранее главой государства Игорем Додоном информацию о четырех подтвержденных случаях повторного заражения COVID-19.

    "Речь идет не о повторном заражении, а о том, что вирус сохраняется в течение длительного времени", - пояснил Фуртунэ в передаче Important на TV21, передает agora.md

    "Один из подозреваемых в повторном заражении - общественный деятель. Я не буду называть его имя. Информация быстро появилась в СМИ. Действительно, было четыре случая подозрения на повторное заражение.

    У нас была конференция в Женеве с коллегами из Всемирной организации здравоохранения, и мы обсудили эти клинические случаи. Речь идет не о повторном заражении, а о сохранении вируса в течение длительного времени", - пояснил Николае Фуртунэ.

    По его словам, вирус иногда присутствует в организме и не представляет опасности с эпидемиологической точки зрения, но может быть идентифицирован в тестах и сохраняется до 90 дней.

    Напомним, глава государства Игорь Додон заявил на пресс-конференции после заседания Высшего совета безопасности 12 августа, что в стране подтверждены четыре случая повторного заражения коронавирусом, а на европейском уровне показатель коллективного иммунитета составляет всего 3%.

    В Минздраве эту информацию не подтвердили, сказав, что данные еще анализируются.

     

     