Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Кульминский: Уровень протестных настроений очень высок

    20.08.2020 14:29 TVC21 Новости - Общество

    Владислав Кульминский, эксперт Института стратегических инициатив IPIS, считает, что в Молдове высокий уровень протестных настроений.

    Об этом Кульминский заявил в передаче «Главное» с Лилией Бураковской.

    "Было бы правильнее оппозиции объединиться и найти одного кандидата на выборах президента. Протестное движение дробится, а это не приводит ни к чему хорошему. Я думаю, что будет идти борьба и за то, кто возглавит протестное движение", - сказал Кульминский, пишет point.md.

    Он подчеркнул, что в одном авторитетном зарубежном исследовании было сказано, что протестные настроения в Молдове на самом высоком уровне за последние 10 лет.

    "Протестный потенциал в обществе вызван во многом объективными причинами, кризисом. Так как на нем можно заработать много политических очков, идет борьба за то, кто возглавит потенциал", - считает Кульминский.

     

     