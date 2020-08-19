Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Думбрэвяну: В Молдове нет предпосылок для переноса или отмены выборов

    19.08.2020 12:53 TVC21 Новости - Общество

    В настоящее время в Республике Молдова нет предпосылок для переноса или отмены президентских выборов, назначенных на 1 ноября.

    Об этом заявила накануне министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну, увязывая ситуацию с пандемией COVID-19, передает infotag.md

    В то же время министр признала, что ситуация может измениться. Однако, несмотря на это, министр констатировала, что в стране идет подготовка к проведению очередных выборов президента в условиях пандемии.

    "В ЦИК создана рабочая группа, в которую также входят специалисты в области здравоохранения. Составлена специальная инструкция, в которой четко прописаны меры, которые необходимо принять до выборов и во время выборов", - сказала министр.

    По ее словам, инструкция подтверждена Чрезвычайной национальной комиссией общественного здравоохранения.

    "Меры защиты будут приняты не только для членов избирательных участков и комиссия, но и для тех, кто будет участвовать в голосовании - речь идет не проветривании и дезинфекции помещений", - отметила министр.

    Она считает, что на данный момент нет предпосылок для того, чтобы президентские выборы не состоялись.

    "Но все будет зависеть от эпидемиологической ситуации", - подчеркнула Думбрэвяну.

     