Платформа DA недовольна скоростью работы по решению проблем фермеров

Рабочая группа, занимающаяся вопросами фермеров, планирует провести диалог с премьер-министром Ионом Кику в ближайшее время.

Депутат Александр Слусарь утверждает, что встреча является решающей, так как подозревает, что процесс решения проблем будет затягиваться намеренно. "Мы не участвуем в политических играх", - сказал Слусарь от имени Платформы DA на пресс-конференции, пишет agora.md

"Платформу DA не устраивает скорость работы рабочей группы. Мы предлагаем тратить 1-2 дня на то, чтобы разработать решения, обсудить с правительством и приступить к реализации. Тем более, что некоторые решения находятся в компетенции парламента, и я сказал, что мы настаиваем на созыве заседания.

Движемся медленно. Вчера рабочая группа определила свою позицию по нескольким пунктам, хотя у нас были разногласия, но мы нашли и выступили с совместными предложениями, которые необходимо обсудить с правительством, и разработать законопроекты. Я думал, что сегодня у нас будет такой обмен мнениями, и мы начнем на следующей неделе", - говорит Слусарь.

Напомним, что в формате рабочей группы представители политических партий и министры на встрече 13 августа рассмотрели вопросы фермеров по трем вопросам - финансирование, реструктуризация долгов и налоги фермеров. Хотя решения для некоторых проблем фермеров были найдены, Платформа DA настаивает на увеличении размера субсидий и на созыве внеочередного собрания депутатов на следующей неделе. Решение о дальнейших действиях в этом отношении должно было быть принято в пятницу.

Протесты фермеров продолжаются. Они стоят с сельскохозяйственной техникой на въезде в столицу. Фермеры говорят, что продолжат протесты.