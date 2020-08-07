Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Муравский: "Решение КС оставило открытым очень важный вопрос"

    07.08.2020 19:50 TVC21 Новости - Общество

    Решение Конституционного суда от 6 августа 2020 года несколько прояснило ситуацию с отстранением президента страны, но оставило открытым очень важный вопрос, который сохраняет возможность создания тупиковой ситуации.

    Об этом написал на своей странице в соцсети бывший вице-премьер, экс-министр экономики Молдовы, а ныне независимый эксперт Александр Муравский, передает noi.md

    "КС описал следующую процедуру: допустим, президент не принял кандидатуру парламентского большинства и не выдвинул её на пост премьера. Парламент начал процедуру отстранения президента в соответствии со статьёй 89 Конституции. Все этапы прошли успешно. Но референдум провалился. Таким образом, президент остался в должности, но кандидата большинства не выдвигает. Как быть? Временное отстранение неконституционно, а полное отстранение провалилось. Тупик.

    Думаю, в этом случае надо идти дальше. Если референдум провалился, то есть народ не поддержал парламент, то значит теперь президент должен объявить о роспуске парламента, и в течение 60 дней должны быть проведены парламентские выборы. Думаю, это логично. Как вы считаете?" - написал Александр Муравский, обратив на это внимание Комиссии по Конституционной реформе.

     