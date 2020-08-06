Чебан: Узнав, что произошло на свалке в Цынцарень, потребую отставки главы “Autosalubritate”

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан намерен потребовать отставки главы мунпредприятия “Управление Autosalubritate” Евгения Аксентьева. Он объявил об этом в ходе заседания муниципального совета.

По словам столичного градоначальника, сегодня он получил от Службы внутренней безопасности и борьбы с коррупцией и Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям несколько внутренних отчетов о том, что произошло на полигоне по складированию твердых бытовых отходов в Цынцэрень.

– Сегодня я попросил муниципальных советников включить мое предложение в повестку дня работы Муниципального совета Кишинева и проголосовать 11 августа. Также ранее я попросил провести служебное расследование для выяснения причин возникновения пожара и оценки предпринятых действий и/или бездействия лиц, ответственных за управление полигоном, – отметил Чебан.

Напомним, на прошлой неделе пожарные вместе с муниципальными подразделениями несколько дней боролись с пожаром, возникшим на мусорном полигоне в Цынцэрень. Из муниципального резервного фонда было выделено 700 тысяч леев на оплату услуг по ликвидации пожара и его последствий.