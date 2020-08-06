Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Чебан: Узнав, что произошло на свалке в Цынцарень, потребую отставки главы “Autosalubritate”

    06.08.2020 16:59 TVC21 Новости - Общество

    Генеральный примар Кишинева Ион Чебан намерен потребовать отставки главы мунпредприятия “Управление Autosalubritate” Евгения Аксентьева. Он объявил об этом в ходе заседания муниципального совета.

    По словам столичного градоначальника, сегодня он получил от Службы внутренней безопасности и борьбы с коррупцией и Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям несколько внутренних отчетов о том, что произошло на полигоне по складированию твердых бытовых отходов в Цынцэрень.

    – Сегодня я попросил муниципальных советников включить мое предложение в повестку дня работы Муниципального совета Кишинева и проголосовать 11 августа. Также ранее я попросил провести служебное расследование для выяснения причин возникновения пожара и оценки предпринятых действий и/или бездействия лиц, ответственных за управление полигоном, – отметил Чебан.

    Напомним, на прошлой неделе пожарные вместе с муниципальными подразделениями несколько дней боролись с пожаром, возникшим на мусорном полигоне в Цынцэрень. Из муниципального резервного фонда было выделено 700 тысяч леев на оплату услуг по ликвидации пожара и его последствий.

    Обновлено ( 06.08.2020 17:01 )  