Старыш: Не надо запрещать унионистов, надо доказать, что мы сами можем всё

Унионисты начали протесты против исключения из Конституции Молдовы, возможности ликвидации Молдовы. Неужели это подрыв государственного строя страны? И как власть должна реагировать на подобные выходки? Комментарий специально для eNews Константина Старыша, экс-депутата парламента РМ.

«Мы 4 года ждем, когда Игорь Додон выполнит свое предвыборное обещание, и в стране, наконец, запретят унионистские партии и движения. А пока это часть нашего политического ландшафта. Его сторонники выступают за ликвидацию нашего государства. Определенный процент населения, правда небольшой, с ними согласен и поддерживает.

У нас власти, как они сами говорят, государственники. Именно они должны обеспечить людям хорошую жизнь, здравоохранение и образование. Но власти показали, что они ни на что не способны. А нужно, чтобы наши граждане гордились, что они молдаване. Но пока давятся в очередях за получением румынского гражданства, которое открывает им дорогу в ЕС.

У унионистов свои аргументы. Там, в Румынии, работают законы, есть хорошая работа и достойные зарплаты, европейские дороги. Там просто все замечательно, и намного лучше, чем в Молдове.

Между прочим, молдавские власти все годы принимали от братьев-румын подарки, они у нас ремонтировали сады, наши студенты там учились и получали стипендии. И создается ощущение, что руководство страны такой расклад устраивает. Посмотрите, даже президентуру, символ власти, отремонтировали турки, притом за свой счет. Что угодно, но не этот объект.

Надо просто доказать, что мы сами можем все. Мы должны быть уверены в себе. И тогда никакие выходки унионистов нас не будут раздражать, удивлять, сердить. Их не надо запрещать, давить, им не надо мешать. Надо доказать, что мы сами можем все дать своим людям, которые никуда не будут уезжать.