Муравский: Правительство, утвержденное голосами Санду, Шора и Канду, будет недееспособным

Коалиция Майи Санду, Илана Шора и Андриана Канду будет весьма взрывоопасной, заявил экономист Александр Муравский на одном из частных телеканалов.

«Насколько далеко Санду пойдет, прекрасно понимая, что новое правительство можно сформировать только с голосами депутатов, руководимых Канду и Шором. То есть, надо постоянно возвращаться к старой формуле что мы, мол, готовы объединиться хоть с чертом объединиться, лишь бы утвердить правительство», — отметил Муравский.

По его словам, нужно еще понять, «насколько это правительство будет дееспособным, потому что союз Санду, Шора, Канду и Нэстасе будет еще более взрывоопасен и раздираем противоречиями, чем союз АКУМ с социалистами».

«Каждый будет играть там свою игру, потому что президентские выборы все рассматривают, как «предбанник» перед парламентскими выборами. И каждый должен будет показать себя. Если мы отменим выборы президента, то политическая ситуация будет ухудшаться, и снова начнут подключаться заокеанские партнеры по развитию, которые постоянно будут говорить нам, где навести порядок», — сказал Муравский.