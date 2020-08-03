Ткачук: Президентские выборы в Молдове - обман

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Член Исполнительного комитета партии «Гражданский конгресс» Марк Ткачук считает, что президентские выборы, назначенные на 1 ноября, являются «обманом людей». Об этом он сказал на пресс-конференции в понедельник.

«В 2016 году молдавскому народу с барского плеча неожиданно подарили право напрямую избирать главу государства. При этом все активные игроки этого циничного тотализатора забыли людям рассказать правду. Правду, которая состояла в том, что выбирать им придется не полномочного президента, а человека без каких-либо значимых функций, этакую куклу, пупсика с бантиком», - заявил он, пишет point.md.

По его словам, гражданам предложили выборы, которые по своему замыслу не способны были решить и не решили ни одной из системных проблем, говорится в пресс-релизе, опубликованном на странице партии в facebook.

«Избрание, пусть даже общенародное, честными силами искренних и неравнодушных граждан фигуры, у которой меньше полномочий, чем у комнатной болонки, по определению не могло оказать никакого влияния ни на выход страны из тотальной и всеобщей нищеты, ни на преодоление коррупции и государственного бандитизма, ни на стремительный отток населения», - сказал Ткачук.

Он считает, что парламент нынешнего созыва служил и продолжает служить лишь одной цели – сохранения и процветания олигархов.

«Людей обманули, предложив заплатить голосами наших граждан за азартную игру нескольких шулеров в политическом казино. В итоге, спустя четыре года – разочарование, апатия, безразличие. Это политическое казино и в 2016 году, и в 2020 году служит лишь одной цели – сохранении режима, который время от времени лишь обновляет фамилии на бандитских офисах, но выворачивает карманы граждан с одинаковым успехом», - сказал политик.

Он также считает, что сохранение действующего парламента – угроза для молдавской демократии и государственности, и попытка сохранить этот состав - позорна, фальшива, бессмысленна и разрушительна.

«За последние месяцы выпавших тяжелейших испытаний стало ясно всем: источник большинства бед – не просто проворовавшаяся власть и не безыдейная парламентская оппозиция, а весь действующий Парламент. Именно это место в страшные месяцы безжалостной пандемии оказалось притоном всех известных человеческих пороков – цинизма, слабоумия, агрессии, продажности. Оно оказалось грязным прилавком, за которым в прямом эфире идет публичная торговля депутатскими телами и голосами. Это штаб победившей коррупции и организованной преступности», - сказал Ткачук.

В «Гражданском конгрессе» настаивают, что досрочные парламентские выборы – это единственное спасительное решение, способное отменить гибель экономики и страны, а также способствовать выходу на конструктивную общенациональную повестку дня».