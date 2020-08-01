Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Чебан: Здание гостиницы Național в Кишинёве снесут осенью

    01.08.2020 16:06 TVC21 Новости - Общество

    Фото: TVC21

    Работы по сносу гостиницы Național (бывший "Интурист") в Кишинёве начнутся в октябре нынешнего года.

    Об этом сообщил генеральный примар столицы Ион Чебан в программе "Главный вопрос с Юлией Фёдоровой", передает mybusiness.md

    "Сегодня есть авторизация на демонтаж здания, - сказал Чебан. - Он должен проводиться параллельно с проектом нового здания, который мы ещё не видели".

    Говоря о всех разрушающихся подобных зданиях по всей стране, Чебан рассказал, что в парламенте страны запланированы поправки в действующее законодательство, согласно которым собственники подобных домов будут облагаться сверхналогами, чтобы им было не выгодно десятилетиями не ремонтировать или не достраивать их.

    По информации Чебана, эти поправки будут рассмотрены сразу же, как парламентарии выйдут на работу после летних каникул.

     