«У нас прекрасные отношения с Румынией». Кишинёв будет сотрудничать с Ассоциацией румынских инвесторов

Примар Кишинёва Ион Чебан подписал соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией инвесторов Румынии в Молдове.

Об этом градоначальник сообщил на своей официальной странице в соцсети, передает eNews.

«Основной целью партнерства является установление устойчивого сотрудничества с целью продвижения возможностей для развития бизнеса в Кишиневе. Ранее на встрече с представителями бизнес-среды, которая состоялась у меня весной текущего года в Бухаресте, я заявил, что примэрия Кишинева открыта для сотрудничества, что у нас есть прекрасные возможности и потенциал для экономического развития», - говорится в публикации примара. По его словам, подписанный договор преследует целый ряд важных целей:

- Местное экономическое развитие, улучшение и продвижение делового климата на местном уровне. Поддержка и содействие экономическому развитию в Кишиневе.

- Содействие сотрудничеству в поддержке государственно-частного партнерства в различных областях.

- Выявление и устранение институциональных барьеров для экономического развития Кишинева.

- Продвижение политики, способствующей улучшению и развитию инфраструктуры поддержки бизнеса, услуг и местных предпринимателей.

- Выявление и продвижение европейских моделей предоставления услуг и функционирования муниципальных предприятий.

- Продвижение позитивного имиджа Кишинева, развитие частного сектора и инвестиционной среды.

- Привлечение инвестиций в Кишинев. Установление и укрепление связей между местными властями и потенциальными инвесторами.

- Сотрудничество с международными партнерами Республики Молдова для местного экономического развития.

«Мы стремимся изучать насущные проблемы и определять пути их решения, консультироваться с бизнес-средой, чтобы знать, с чем сталкиваются представители этого важного сектора.

Также мы запустим проекты, представляющие общий интерес, которые позволят получить местное и международное финансирование. Также периодически в партнерстве мы будем организовывать региональные и международные семинары и выставки.

Мы намерены продвигать лучшие практики предпринимательства и местного экономического развития и участвовать в процессе пересмотра налоговой политики и предоставления экспертных знаний о возможном воздействии на местную деловую среду.

Совместными усилиями мы будем выявлять и устранять институциональные барьеры, чтобы создать здоровую экономическую среду в Кишиневе», подытожил Ион Чебан.