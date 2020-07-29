Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • «У нас прекрасные отношения с Румынией». Кишинёв будет сотрудничать с Ассоциацией румынских инвесторов

    29.07.2020 13:41 TVC21 Новости - Общество

    Примар Кишинёва Ион Чебан подписал соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией инвесторов Румынии в Молдове.

    Об этом градоначальник сообщил на своей официальной странице в соцсети, передает eNews.

    «Основной целью партнерства является установление устойчивого сотрудничества с целью продвижения возможностей для развития бизнеса в Кишиневе. Ранее на встрече с представителями бизнес-среды, которая состоялась у меня весной текущего года в Бухаресте, я заявил, что примэрия Кишинева открыта для сотрудничества, что у нас есть прекрасные возможности и потенциал для экономического развития», - говорится в публикации примара. По его словам, подписанный договор преследует целый ряд важных целей:

    - Местное экономическое развитие, улучшение и продвижение делового климата на местном уровне. Поддержка и содействие экономическому развитию в Кишиневе.

    - Содействие сотрудничеству в поддержке государственно-частного партнерства в различных областях.

    - Выявление и устранение институциональных барьеров для экономического развития Кишинева.

    - Продвижение политики, способствующей улучшению и развитию инфраструктуры поддержки бизнеса, услуг и местных предпринимателей.

    - Выявление и продвижение европейских моделей предоставления услуг и функционирования муниципальных предприятий.

    - Продвижение позитивного имиджа Кишинева, развитие частного сектора и инвестиционной среды.

    - Привлечение инвестиций в Кишинев. Установление и укрепление связей между местными властями и потенциальными инвесторами.

    - Сотрудничество с международными партнерами Республики Молдова для местного экономического развития.

    «Мы стремимся изучать насущные проблемы и определять пути их решения, консультироваться с бизнес-средой, чтобы знать, с чем сталкиваются представители этого важного сектора.

    Также мы запустим проекты, представляющие общий интерес, которые позволят получить местное и международное финансирование. Также периодически в партнерстве мы будем организовывать региональные и международные семинары и выставки.

    Мы намерены продвигать лучшие практики предпринимательства и местного экономического развития и участвовать в процессе пересмотра налоговой политики и предоставления экспертных знаний о возможном воздействии на местную деловую среду.

    Совместными усилиями мы будем выявлять и устранять институциональные барьеры, чтобы создать здоровую экономическую среду в Кишиневе», подытожил Ион Чебан.

     