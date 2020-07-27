Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Протест фермеров: сельхозпроизводители перекрыли национальную трассу
    Многие аграрии из Каушанского и Штефан-Водского районов организовали манифестацию на одной из национальных трасс, сообщает ...
    4
    Платформа DA потребовала созвать парламент ради помощи фермерам
    Платформа "Достоинство и правда" требует срочно созвать заседание парламента, чтобы оказать помощь работникам ...
    3
    Чебан – преторам: Увижу фото хоть одной машины, припаркованной в парке – получите выговор
    Фото: TVC21 Генеральный примар Кишинева Ион Чебан выразил возмущение тем, что автомобили по-прежнему заезжают в столичные ...
    6
    Филип: У Демократической партии будет кандидат в президенты
    У ДПМ будет кандидат в президенты. В связи с этим начались консультации с председателями территориальных организаций ...
    23
    Лидер ПДС вновь обратилась к народу за финансовой поддержкой
    Лидер Партии действия и солидарности (PAS) Майя Санду в очередной раз обратилась к населению Молдовы за финансовой поддержкой ...
    37
    Канду обвинил власти в попытке отменить регистрацию партии Pro Moldova
    Фото: TVC21 Лидер Pro Moldova Андриан Канду обвиняет власти, особенно Демократическую партию Молдовы (ДПМ), в попытке отменить ...
    29
    Торжеств по случаю Дня румынского языка и Дня независимости в этом году не будет
    День независимости и День румынского языка не будут отмечаться в этом году в Кишиневе из-за пандемии COVID-19. Заявление ...
    32
    Кику предупреждает граждан: Ограничения, действовавшие в стране до 15 мая, могут ввести вновь
    Фото: TVC21 Некоторые ограничения, действовавшие в период чрезвычайного положения в Республике Молдова, могут быть вновь ...
    76
    Михалко о проектах ЕС: Гранты предоставляются по строгим критериям
    Малые и средние предприятия Гагаузии получили гранты на основе «объективных и строгих критериев», а у делегации ...
    128
    Чуря о вотуме недоверия: Малочисленная Платформа DA хотела навязать свою игру
    Политолог Корнелиу Чуря прокомментировал стратегии парламентских фракции по вотуму недоверия правительству. Он высказал ...
    198

    • Лидер ПДС вновь обратилась к народу за финансовой поддержкой

    27.07.2020 14:15 TVC21 Новости - Общество

    Лидер Партии действия и солидарности (PAS) Майя Санду в очередной раз обратилась к населению Молдовы за финансовой поддержкой в преддверии очередных президентских выборов 1 ноября.

    Об этом она написала на своей страничке в facebook, признавшись, что "с момента основания в 2016 г. и до настоящего времени PAS существует благодаря финансовой поддержке хороших людей", передает infotag.md

    По словам Санду, баллотирующейся от своей партии в президенты, все это время PAS "прозрачно сообщала о каждом пожертвовании и каждой потраченной копейке".

    "Мы благодарны тем, более 2000 человек, которые внесли финансовый вклад в развитие партии. Но теперь, в преддверии решающего момента 2020 г. - президентских выборов, мы вновь обращаемся к вам за помощью. В этой кампании Додон будет использовать десятки миллионов леев из сомнительных источников для оплаты людям, чтобы они проголосовали за него, и пойдет по домам с гречкой и углем, газовыми баллонами и другими подарками на выборах", - отметила она, утверждая, что ее кампания, напротив, "будет прозрачной, финансируемой хорошими людьми, и деньги будут потрачены на рекламные материалы".

    Санду напомнила, что до начала избирательной кампании осталось всего два месяца, и до 1 октября она намерена собрать 1 млн леев.

    Кроме денежной помощи лидер PAS призвала желающих "записываться в волонтеры в ее агитационную команду на президентских выборах".

    Обновлено ( 27.07.2020 14:16 )  