Лидер ПДС вновь обратилась к народу за финансовой поддержкой

Лидер Партии действия и солидарности (PAS) Майя Санду в очередной раз обратилась к населению Молдовы за финансовой поддержкой в преддверии очередных президентских выборов 1 ноября.

Об этом она написала на своей страничке в facebook, признавшись, что "с момента основания в 2016 г. и до настоящего времени PAS существует благодаря финансовой поддержке хороших людей", передает infotag.md

По словам Санду, баллотирующейся от своей партии в президенты, все это время PAS "прозрачно сообщала о каждом пожертвовании и каждой потраченной копейке".

"Мы благодарны тем, более 2000 человек, которые внесли финансовый вклад в развитие партии. Но теперь, в преддверии решающего момента 2020 г. - президентских выборов, мы вновь обращаемся к вам за помощью. В этой кампании Додон будет использовать десятки миллионов леев из сомнительных источников для оплаты людям, чтобы они проголосовали за него, и пойдет по домам с гречкой и углем, газовыми баллонами и другими подарками на выборах", - отметила она, утверждая, что ее кампания, напротив, "будет прозрачной, финансируемой хорошими людьми, и деньги будут потрачены на рекламные материалы".

Санду напомнила, что до начала избирательной кампании осталось всего два месяца, и до 1 октября она намерена собрать 1 млн леев.

Кроме денежной помощи лидер PAS призвала желающих "записываться в волонтеры в ее агитационную команду на президентских выборах".