Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Кику предупреждает граждан: Ограничения, действовавшие в стране до 15 мая, могут ввести вновь

    27.07.2020 12:44 TVC21 Новости - Общество

    Фото: TVC21

    Некоторые ограничения, действовавшие в период чрезвычайного положения в Республике Молдова, могут быть вновь введены, если граждане не будет ответственно подходить к соблюдению правил, предупреждающих  распространение вируса COVID-19. Об этом премьер-министр Ион Кику объявил сегодня утром на брифинге.

    «На прошедшей неделе впервые за последний месяц число случаев заражения выросло по сравнению с предыдущей неделей. Тенденция к снижению, которую мы наблюдаем с конца июня, к сожалению, не сохранилась. Мы сохраняем действующие ограничения. Я прошу граждан и, особенно, политиков, которые продолжают проводить оскорбительную политику в этом вопросе, проявить максимальную ответственность, иначе мы не только не сможем снять эти ограничения, но  что еще хуже, не исключаю, что будем вынуждены ввести ограничения, действовавшие до 15 мая, " сказал Ион Кику, сообщает deschide.md.

    Напоминаем, что чрезвычайное положение в сфере общественного здравоохранения было продлено до 31 августа из-за негативного развития пандемии COVID-19 на региональном и глобальном уровнях.

     