Чуря: У нас парламент нелегитимный, но функциональный

Политолог Корнелиу Чуря отметил, что на этой парламентской сессии было несколько мажорных тем.

Он высказал свое мнение в программе «Главное» с Лилией Бураковской.

"Одной из тем парламентской сессии был трассеизм, а также создание Pro Moldova. Итогом стала декларация парламента относительно нежелательности трассеизма, но она ни к чему не привела, и процесс продолжился. Некоторые депутаты, которые эту декларацию подписали, они же и покинули партии, например, Грецу", - отметил Чуря, пишет point.md.

Он добавил, что все понимают, что мотивировало депутатов.

"Обсуждались суммы, некоторые даже им завидовали. Выход Гацкана не был доведен до ума, процесс оборвался резко. Социалисты не позволили вырвать одного депутата. У нас сейчас восприятие парламента, как нелегитимного, но рабочего. Многие недовольны этими процессами, но, не пойман - не вор. Мы понимаем, что были финансовые стимуляторы. Прокуратура ничего не решит", - отметил Чуря.