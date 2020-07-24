Жантуан: Феноменом политического трассеизма невозможно управлять

Экс-депутат парламента Стелла Жантуан считает, что феномен политического трассеизма создаёт прецедент, которым невозможно управлять.

Об этом она заявила в программе «Главное» с Лилией Бураковской.

"В нашем обществе коррупция так и не была побеждена, хотя все с ней борются. Все политические партии в своих предвыборных компаниях говорят о суровых, даже кардинальных мерах, но ничего не происходит. Общество так и остается с этими обещаниями, а политики благополучно между собой договариваются. Нам предлагают смириться с феноменом политического трассеизма, он существует, и народ никак не реагирует", - отметила Жантуан, пишетpoint.md.

Экс-депутат сравнила этот феномен коррупции с коронавирусом, о котором нам говорят, что с ним придется жить.

"Я считаю, что это не нормально для функционирования демократических процессов и развития всего общества. Это создает такие социальные процессы, которыми не могут потом управлять даже сами политики. У нас есть пример - ДПМ. Влад Плахотнюк тоже генерировал много таких процессов. В юстиции, в полиции были созданы такие прецеденты, которыми, он думал, что управляет. Это привело к печальному итогу для самого Плахотнюка и к тому, что происходит в ДПМ - исходу депутатов", - отметила Жантуан.