Чебан: Обустройство велосипедных дорожек в Кишиневе является частью Плана устойчивой городской мобильности

«Я лично собираюсь регулярно ездить на работу на велосипеде и буду призывать вице-примаров и сотрудников примэрии поступать так же». Об этом написал в четверг на своей странице в facebook примар Кишинева Ион Чебан.

«Я знаю, что и сейчас некоторые сотрудники примэрии приезжают на работу на велосипедах, поэтому во дворе примэрии, а также у входа в здание будут оборудованы велосипедные парковки», - отметил он.

Примар сообщил, что обустройство велосипедных дорожек в Кишиневе является частью Плана устойчивой городской мобильности, который в настоящее время разрабатывается на уровне муниципия.

«В настоящее время мы находимся в процессе разработки Плана устойчивой городской мобильности, совместно с ПРООН в Молдове в рамках проекта Green City Lab. Так, мы работаем над привлечением специалистов, определением фондов и механизмов финансирования, а также консолидацией сообщества любителей велосипедов», - написал Чебан.

Он уточнил, что велосипедные дорожки будут расположены в первую очередь на улицах и аллеях, которые в настоящее время ремонтируются или будут отремонтированы в ближайшее время.

«В последующем мы намерены организовать и обустроить велосипедные трассы, которые соединят секторы города. Мы обустроим велосипедные дорожки на ул. 31 августа, бул. Гр. Виеру, бул. Мирча чел Бэтрын, Московском проспекте, а также совместные дорожки и для общественного транспорта по улицам А. Пушкина, Б. Бодони, А. Матеевич и на бульваре Штефана чел Маре», - рассказал градоначальник.