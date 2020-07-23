Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Чебан: Обустройство велосипедных дорожек в Кишиневе является частью Плана устойчивой городской мобильности

    23.07.2020 17:21 TVC21 Новости - Общество

    «Я лично собираюсь регулярно ездить на работу на велосипеде и буду призывать вице-примаров и сотрудников примэрии поступать так же». Об этом написал в четверг на своей странице в facebook примар Кишинева Ион Чебан.

    «Я знаю, что и сейчас некоторые сотрудники примэрии приезжают на работу на велосипедах, поэтому во дворе примэрии, а также у входа в здание будут оборудованы велосипедные парковки», - отметил он.

    Примар сообщил, что обустройство велосипедных дорожек в Кишиневе является частью Плана устойчивой городской мобильности, который в настоящее время разрабатывается на уровне муниципия.

    «В настоящее время мы находимся в процессе разработки Плана устойчивой городской мобильности, совместно с ПРООН в Молдове в рамках проекта Green City Lab. Так, мы работаем над привлечением специалистов, определением фондов и механизмов финансирования, а также консолидацией сообщества любителей велосипедов», - написал Чебан.

    Он уточнил, что велосипедные дорожки будут расположены в первую очередь на улицах и аллеях, которые в настоящее время ремонтируются или будут отремонтированы в ближайшее время.

    «В последующем мы намерены организовать и обустроить велосипедные трассы, которые соединят секторы города. Мы обустроим велосипедные дорожки на ул. 31 августа, бул. Гр. Виеру, бул. Мирча чел Бэтрын, Московском проспекте, а также совместные дорожки и для общественного транспорта по улицам А. Пушкина, Б. Бодони, А. Матеевич и на бульваре Штефана чел Маре», - рассказал градоначальник.

     