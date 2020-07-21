Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Тулбуре: Вчерашние события в парламенте вызывают недоумение, досаду и разочарование

    21.07.2020 12:20 TVC21 Новости - Общество

    Попытка объявить вотум недоверия правительству – инструмент политической борьбы, к которому прибегает оппозиция в демократических политических системах. В этом смысле то, что имело место вчера в парламенте, вопросов не вызывает. Говорит про вчерашние политические события политический аналитик Алексея Тулбуре, пишет eNews.

    Два момента провоцируют недоумение, досаду и разочарование. Платформа ДА инициировала отставку правительства, изначально рассчитывая на голоса депутатов, контролируемых мафией, Плахотнюком. Рассчитывала на голоса группы Канду и фракции Шор, людей, замешанных в самых громких преступлениях в истории независимой Молдовы. Более того, Платформа рассчитывала на голоса перебежчиков, политических предателей. Против феномена политического туризма, который почти полностью разрушил парламентаризм в Молдове, демократическая оппозиция боролась много лет, и сегодня часть этой оппозиции прибегает к услугам перебежчиков, считая это нормальным.

    Разговоры о том, что мы не говорим с группировкой Канду и партией Шора, а рассчитываем на голоса депутатов – пример низкопробной демагогии, которая может убедить только фанатичных сторонников Платформы. Сейчас у многих есть стойкое убеждение, что идея «ответственного правительства Платформы ДА» принадлежит не самой Платформе, а людям Плахотнюка, которые убедили руководство PDA в том, что перекупят достаточное количество депутатов для отставки правительства Кику и назначения нового, во главе с Нэстасе. Мафия втянула оппозицию в грязную игру. Они же (Канду, Таубер и пр.) были и более убедительны на заседании парламента, выступали в роли главных оппозиционеров. Тот факт, что Платформа такие схемы обсуждала, говорит о многом.

    Второй момент, вызывающий вопросы, – это уровень выступлений инициаторов вотума недоверия. Я не понял, почему правительство Платформы будет лучше нынешнего? Никаких альтернативных идей ни в одной из сфер, включая борьбу с пандемией, не прозвучало. Вопросы к премьеру и правительству были слабыми и неподготовленными, за редким исключением. Даже если вотум не проходил, у оппозиции была возможность блеснуть своими предложениями по лучшему управлению страной. Этого не произошло.

    Все это вызывает недоумение и досаду. В то же самое время, наверное, хорошо, что имело место такое заседание, потому что оно, по идее, должно вернуть к реальности некоторых наших политиков и расставить вещи по своим местам. Поскольку проевропейская оппозиция упустила шанс построить свою политическую тактику и стратегию после отставки правительства Санду на идее досрочных парламентских выборов, сегодня необходимо (другого выбора не вижу) сконцентрировать усилия на обеспечении победы проевропейскому кандидату на президентских выборах. Далее – добиваться досрочных парламентских и побеждать на них. Будет ли еще одна попытка отставки правительства Кику осенью? Может быть. Но у меня вопрос: с кем проевропейцы будут отправлять правительство в отставку, опять с ворами и мафиозниками? С теми, с которыми можно создать только воровское и мафиозное правительство?

    Обновлено ( 21.07.2020 14:23 )  