Демидецкий: У Молдовы нет будущего без решения приднестровского вопроса

Глава представительства ТАСС в РМ Валерий Демидецкий отметил, что только лживый человек может утверждать, что миротворцы, благодаря которым уже 28 лет на Днестре не льется кровь, не дают лидерам Молдовы и Приднестровья договориться.

Валерий Демидецкий озвучил свою позицию о перспективе разрешения приднестровского конфликта, передает enews.md

«Россия, согласно подписанным с Молдовой и другими странами международными соглашениями, является гарантом приднестровского урегулирования. Я не согласен с теми, кто утверждает, что Москва подливает "масла в огонь" на Днестре. Это не в ее интересах, так как гасить этот огонь ей с каждым годом будет все сложнее. Как не согласен и с теми, кто говорит, что Приднестровье для России – "чемодан без ручки" – тяжело нести, невозможно бросить», - отметил Демидецкий.

Демидецкий напомнил, что на левом берегу Днестра живет около 200 тысяч человек, которые являются российскими гражданами.

«Там прошел референдум, на котором более 90% высказались за сближение с Россией. Хотя он не признан, но его результаты показали настроение людей, которые не может игнорировать ни один здравомыслящий политик. По этой причине бросить приднестровцев на произвол судьбы Россия, которая является влиятельным международным игроком, второй ядерной державой, конечно, не может. События в Грузии и на Украине наглядно это продемонстрировали. И это тоже понимают все здравомыслящие политики, тем более что не оправдались иллюзии девяностых, когда нас пытались убедить, что после периода "холодной войны" в мире установилась единоличная гегемония. Жизнь показала, создается многополярное мироустройство», - заявил Демидецкий.

По словам журналиста, требования вывести давно не существующую 14 армию уже стали ритуальными для наших радикальных политиков, экспертов, подогреваемых грантами, которые выделяют им в своих интересах определенные круги в западных странах. Как говорится, бизнес, и ничего личного.

«Делают они это в интересах конкуренции с Россией, попытках оказать на нее давление, выставить в неприглядном свете. Усиление этой деятельности мы видим в последнее время – те, кто проводит эту лживую кампанию, проигрывают и потому прибегли к постыдным методам цензуры, урезав вещание российских телеканалов в нашей стране. Ну, чтобы наши люди смотрели только их пропаганду… Убежден, что это будет иметь такой же эффект, как и запретительные меры времен Суслова…», - считает Демидецкий.

Демидецкий уверен, что не ангажированные политики и эксперты хорошо знают, что полторы тысячи солдат и офицеров Оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье выполняют важную для нашей страны задачу.

«Треть из них постоянно несет службу в составе совместных миротворческих сил, вместе с голубыми касками Молдовы и Приднестровья. Другая треть – готовится к смене миротворцев, которая периодически осуществляется. И остальные охраняют склады с боеприпасами в Колбасне. Подавляющее большинство их, ни для кого не секрет - наши граждане, которые обзавелись российскими паспортами в желании получать хорошую зарплату. Ведь доставить новых миротворцев из России давно нельзя из-за отсутствия транзита по Украине», - заявил Демидецкий.

«Таким образом, вывод ОГРВ будет означать слом важнейшего механизма безопасности, расползание оружия со складов и новую горячую точку на границе ЕС. До такой глупости не додумался даже Гимпу, при всех его пылких речах про "оккупантов", рассчитанных на недалеких людей. Когда ему Филат и Плахотнюк разрешили пару месяцев изображать президента, он ведь вполне мог подписать указ о денонсации соглашений от 1992 года, которые заключили в Кремле Снегур и Ельцин. Я представляю реакцию на это в Брюсселе и Вашингтоне…», - отметил глава представительства ТАСС.

Журналист думает, что только лживый человек может утверждать, что миротворцы, благодаря которым уже 28 лет на Днестре не льется кровь и не гремят выстрелы, не дают лидерам Молдовы и Приднестровья договориться.

«Наоборот, они создали им для этого все необходимые условия. Не вижу особого смысла менять нынешний миротворческий механизм, который доказал свою эффективность, на миссию миротворцев. Такая миссия у нас уже была и в июне 1992 года, во время трагедии в Бендерах, ее членов пришлось спасать и вывозить из горящего города российским десантникам, которые остановили кровавую мясорубку...»

«Ни для кого не секрет, что те, кто контролирует власть в Тирасполе и Кишиневе давно научились находить общий язык при разделе барышей с торговли, в том числе и металлом, электроэнергией, таможенных делишках, где к ним подключились украинские партнеры. Надо быть двоечником по географии, чтобы поверить, что Приднестровье, зажатое сухопутными границами Украины и Молдовы, "занимается контрабандой". Тогда как туда попадает и как вывозится контрабанда? Ведь границу, полицию, спецслужбы контролирует высшее руководство той же Украины…», - сказал Демидецкий.

«В прошлом году мы пережили удивительное нападение приднестровских избирателей, которые на парламентских выборах штурмовали участки на правом берегу, буквально лезли в окна и двери. Их организованно подвозили на автобусах…. И никто из тех, кто у нас называет себя "ветеранами приднестровского конфликта" и постоянно бегает с дубинками и дешевыми бранзулетками по площадям в угоду политикам, не возмущался. Не пошел "рубить головы сепаратистам", как на днях кричали на площади завсегдатаи нашего политического цирка», - подчеркнул Демидецкий.

Демидецкий убежден, что у Молдовы как государства нет будущего без решения приднестровского вопроса: "А кто заинтересован в том, чтобы оно не состоялось, понять совсем не сложно. То, что недавно ляпнул Дорин Киртоакэ, у многих наших политиков на уме. Обещания строить молдавское государство, которые давали на площади в 1991 году, были всего лишь ширмой для объединения с Румынией. Зачем и в чьих интересах в 1992 году наши политики послали людей с оружием навязывать эту идею приднестровцам? Тем более что тогда официальный Кишинев вскоре от нее отказался.... Но недоверие осталось...".