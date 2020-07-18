Тулбуре: На выборах будет разделение по вопросу отношения к Плахотнюку

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Бывший посол Республики Молдова в ООН и Европейской комиссии Алексей Тулбуре считает, что на президентских выборах разделение общества будет, но скорее не по геополитическому принципу.

Об этом Тулбуре заявил в ходе программы «Главное» с Лилией Бураковской.

"Геополитика - это был конек Плахотнюка. Он говорил о русской угрозе, танках: Мы - последний редут. Да, мы - воры, да, мы - коррупционеры, да, мы - бандиты, но мы костьми ляжем и защитим европейский выбор. Никто не задавался вопросом, что это за европейский выбор, если тут воры и бандиты. Было идеологическое обоснование этого момента. Считалось, что лучше коррупция, чем русские танки", - отметил Тулбуре, пишет point.md.

Он подчеркнул, что судя по тому, как формулируют свои высказывания политики, будет разделение по вопросу отношения к Плахотнюку, кто замешан или не замешан в мафиозных взаимоотношениях.

"Эта тема очень болезненная, у нее большой политический потенциал. Люди на Плахотнюка еще реагируют. Факт связи с Плахотнюком очень негативный. Тот факт, что с ним борются - это очень хорошо. Все будут статься выступить в роли борцов с Плахотнюком", - заявил Тулбуре.