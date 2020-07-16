Тулбуре: Только враг может пожелать Платформе DA сформировать правительство

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Бывший посол Республики Молдова в ООН и Европейской комиссии Алексей Тулбуре считает, что лишь враг, который ненавидит Платформу DA, может пожелать ей сформировать новое правительство.

Об этом Тулбуре заявил в ходе программы «Главное» с Лилией Бураковской, пишет point.md.

"Для меня очевидно, что это будет политическое фиаско для Платформы DA. В ряду проблем, с которыми сталкивалась Платформа, это приведет к разрушению формирования. Всё звучит замечательно, но на деле работает по-другому. Когда ты формируешь правительство при поддержке Pro Moldova и Партии "Шор" - людей, против которых ты боролся много лет, на борьбе с которыми ты строил лозунги и политическую борьбу, а потом поворачиваешься на 180 градусов и с этими людьми пытаешься строить политические проекты, никакие результаты правительство не покажет", - отметил Тулбуре.

Он считает, что далеко это правительство не уйдет, так как с него будет спрос, как и с любого другого правительства, и в том, что касается реформы правосудия.

"Люди из этих партий, с кем собирается формировать правительство Платформа DA - первые клиенты прокуратуры. Этими людьми должна заниматься юстиция", - добавил Тулбуре.

При этом Тулбуре подчеркнул, что у Платформы DA есть большой потенциал, который они не могут использовать.