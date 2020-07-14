Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Штефан Глигор: Разделение общества по геополитическому принципу искусственное

    14.07.2020 17:43 TVC21 Новости - Общество

    Нам пора вырасти из модели разделения общества по геополитическому принципу и начать оценивать процессы в стране реально. Таким мнением поделился с участниками публичных дебатов в IPN „Kому и как помогает в Молдове Евросоюз” постоянный эксперт проекта „Преодоление стереотипов о евроинтеграции через коммуникацию” Штефан Глигор.

    По его убеждению, геополитизация внедряется в общественное сознание для навязывания предвыборного поведения. „Это политическая стратегия общения с избирателями: для удержания власти используются политтехнологические инструменты сохранений рейтинга. Стратегии не меняются 30 лет, они по-прежнему ориентированы на разделение избирателей по принципу вектора развития”, - отметил Штефан Глигор.

    По его убеждению, в Молдове все также безнаказанно работает внутренняя политическая пропаганда. „Те, кого мы называем политическими элитами, продолжают строить свой электоральный месседж на том, с кем возможно развитие – с ЕС или ЕАЭС. В итоге общество разделено на два кластера, которые постоянно сталкивают лбами в ожидании выборов”, - говорит эксперт.

    Именно такая ситуация, по его убеждению, тормозит процесс реинтеграции страны и объединения общества. „Искажается восприятие сути партнерства для развития. Что партнер - это не тот, кто выкручивает руки, а тот, кто строит сотрудничество на основании четких принципов”, - подчеркивает Штефан Глигор.

    „Чтобы стать членом ЕАЭС не нужно строить правовое государство и проводить реформу юстиции, но это обязательно для евроинтеграции. И это говорит о качестве двух разных интеграционных моделей”, - добавил эксперт.

    Он уверен: „разделение общества по геополитическому принципу основывается на дезинформации, которую продвигают политики”. „Они заинтересованы в переизбрании, поэтому постоянно идет информационная война. А за ней следуют недостаточное развитие гражданской культуры и плохая информированность общества о реальных проблемах страны и настоящих источниках помощи”, - отметил эксперт.

    Он назвал еще одну причину искусственного разделения общества по геополитическому принципу. „Так называемые политические элиты не соответствуют вызовам, которые стоят перед нашей страной. Они просто не способны провести качественные судебную и административную реформу,  экономическую либерализацию, децентрализацию власти. Отсюда и направленность на одурманивание и оболванивание жителей страны”, - заключил Штефан Глигор.

     