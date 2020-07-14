Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Виктор Чобану: Молдова - страна, которой не хватает нации

    14.07.2020 17:27 TVC21 Новости - Общество

    Молдова - страна, которой не хватает нации и даже такая общая беда, как пандемия коронавируса, не сплотила и ничему нас не научила, - заявил в facebook политический аналитик Виктор Чобану.

    Он задался риторическими вопросами: "Провалена полностью борьба с пандемией? Оппозиция требует отставки министра здравоохранения Виорика Думбрэвяну?", передает infotag.md

    Он напомнил, что президент РМ Игорь Додон обещает ее наградить орденом.

    "Это и покупка лояльности и демонстрация всем остальным, что Додон своих не сдает. Только эти дешевые игры на публику, когда на кону жизнь и здоровье людей, ничего кроме омерзения не вызывают", - полагает эксперт.

    Чобану считает, что примером успешной борьбы с пандемий можно считать Грузию.

    "Почему у грузин получилось и показатели во много раз лучше наших? Первое. Там борьбой с пандемией занимались эпидемиологи, вирусологи, инфекционисты. Второе - перед лицом общей опасности политики отошли и не вмешивались в процесс. В Молдове в пандемии, как в капле воды отразилась вся мелкотравчатость и никчемность отечественного политического класса", - считает аналитик, назвав нынешний состав парламента "бродячим цирком".

    По его мнению, в действиях власти все подчинено одной ясной цели - предвыборная кампания Додона, на которую "брошены все силы и средства, включая и ручного премьера Иона Кику".

     