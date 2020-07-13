С 1 сентября в школах возобновятся занятия

Об этом заявил министр образования, культуры и науки Игорь Шаров на пресс-конференции.

Шаров подчеркнул, что Министерство образования предлагает 7 моделей функционирования школьных учреждений в условиях пандемии коронавируса.

1. 100% физическое присутствие учеников в школе. Применимо в школах с небольшим количеством учеников, при условии соблюдения эпидемиологических мер. Из 1250 школ в стране эта модель может быть реализована в 925 школах, в которых насчитывается до 300 детей. При необходимости могут быть организованы 30-минутные уроки, чтобы минимизировать время в школе и более длительный перерыв, пишет point.md.

2. Обучение в две смены.

3. Комбинированное обучение (несколько дней в школе, несколько дней дома).

4. Гибридное обучение (50% учеников в школе и 50% дома (онлайн-обучениe), ученики делятся на две группы).

5. Обучение со сменами групп (50% учеников находятся в школе в течение недели, а 50% находятся дома (онлайн-обучение), затем группы меняются).

6. Дистанционное обучение, в том числе онлайн (эта модель используется в случае вспышек COVID).

7. Смешанное обучение (объединение двух или трех моделей, представленных выше).

По словам Шарова, эти семь моделей будут предметом публичных консультаций, а директора школ обсудят с учителями и родителями и решат, какой метод лучше всего подходит для школы.