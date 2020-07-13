Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    COVID-19: Молдова занимает 4-е место в Европе среди наиболее пострадавших стран
    Молдова заняла 4-е место в Европе в рейтинге стран с наибольшим количеством инфекций COVID-19 в соотношении с населением, ...
    22
    Михалко: Пандемия не является оправданием для остановки реформ
    Деньги, выделенные Европейским союзом в рамках программы макрофинансовой поддержки, могут поступить в Республику Молдова ...
    8
    С 1 сентября в школах возобновятся занятия
    Об этом заявил министр образования, культуры и науки Игорь Шаров на пресс-конференции. Шаров подчеркнул, что Министерство ...
    45
    Слусарь: Текст вотума недоверия готов, мы рассчитываем на поддержку ПДС
    Текст вотума недоверия против правительства во главе с Ионом Кику готов, а Платформа DA ждет последних предложений от ...
    37
    Корнелиу Чуря: От решения КС выиграли те, кто не хочет досрочных выборов
    КС постановил: президентские и парламентские выборы не могут быть проведены в один день. И роспуск парламента в последние ...
    39
    Avia Invest: Контракт о концессии аэропорта никто не может расторгнуть
    Компания Avia Invest выступила с репликой, в которой опровергает информацию о расторжении договора о концессии с 8 июля 2020 ...
    100
    Ион Кику об „Avia Invest”: Мы считаем, что эта компания не выполнила свои обязательства
    Фото: TVC21 Агентство публичной собственности направило Обществу с ограниченной ответственностью „AviaInvest”, концессионеру ...
    71
    Режим ЧП в Молдове продлили до 31 июля
    Об этом сообщил в пятницу, 10 июля, в ходе пресс-конференции премьер-министр Молдовы Ион Кику. "Режим Чрезвычайного ...
    207
    Додон о выборах: Скорее всего, голосование будет только внутри Республики Молдова
    Президент Республики Молдова Игорь Додон отметил, что в контексте пандемии COVID-19 на президентских выборах 1 ноября в голосовании ...
    340
    Глигор о парламенте: Самое неприятное в этом борделе – поведение Нэстасе
    Эксперт по государственной политике Штефан Глигор, считает, что происходящее в молдавской политике является «политическим ...
    510

    • С 1 сентября в школах возобновятся занятия

    13.07.2020 19:31 TVC21 Новости - Общество

    Об этом заявил министр образования, культуры и науки Игорь Шаров на пресс-конференции.

    Шаров подчеркнул, что Министерство образования предлагает 7 моделей функционирования школьных учреждений в условиях пандемии коронавируса.

    1. 100% физическое присутствие учеников в школе. Применимо в школах с небольшим количеством учеников, при условии соблюдения эпидемиологических мер. Из 1250 школ в стране эта модель может быть реализована в 925 школах, в которых насчитывается до 300 детей. При необходимости могут быть организованы 30-минутные уроки, чтобы минимизировать время в школе и более длительный перерыв, пишет point.md.

    2. Обучение в две смены.

    3. Комбинированное обучение (несколько дней в школе, несколько дней дома).

    4. Гибридное обучение (50% учеников в школе и 50% дома (онлайн-обучениe), ученики делятся на две группы).

    5. Обучение со сменами групп (50% учеников находятся в школе в течение недели, а 50% находятся дома (онлайн-обучение), затем группы меняются).

    6. Дистанционное обучение, в том числе онлайн (эта модель используется в случае вспышек COVID).

    7. Смешанное обучение (объединение двух или трех моделей, представленных выше).

    По словам Шарова, эти семь моделей будут предметом публичных консультаций, а директора школ обсудят с учителями и родителями и решат, какой метод лучше всего подходит для школы.

     