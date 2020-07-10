Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Глигор о парламенте: Самое неприятное в этом борделе – поведение Нэстасе

    10.07.2020 18:21 TVC21 Новости - Общество

    Эксперт по государственной политике Штефан Глигор, считает, что происходящее в молдавской политике является «политическим борделем, в котором две рыбы открыто соревнуются в том, кто получит большинство».

    Он утверждает, что «ему глубоко противно положение, в котором мы оказались, а также жалкий, мерзкий и циничный уровень парламента, который в основном состоит из преступников, предателей, оппортунистов и популистов», сообщает adevarul.ro

    «С одной стороны, важная составляющая бывшей команды Плахотнюка, такая как Андронаки, Никифорчук и Филип, вместе с Додоном и его ПСРМ зарабатывают миллионы, в то время как страна погружается в кризис, а люди умирают.

    И это объясняет ожесточенную борьбу за некоего Гацкана с порядковым номером 51, так как без этого гинеколога уйдут миллионы из контрабанды и схем», - отметил Штефан Глигор.

    Также Штефан Глигор обращает внимание на деятельность Канду, который «со своими перебежчиками стремится заполучить еще несколько депутатов и лишить Додона большинства, чтобы в течение следующих трех лет управлять схемами и контрабандой».

    «Ставка - раскол ПСРМ, формирование нового большинства, которое в конечном итоге обеспечит безопасность группы Плахотнюка, ее интересы, темные доходы и политическое будущее. Или кто-то думает, что Канду действительно хочет сделать Нэстасе премьер-министром и спасти страну?», - отметил эксперт.

    Однако, по мнению Глигора, «самое неприятное в этом хаосе и борделе - это поведение Андрея Нэстасе, который считает, что он может стать премьер-министром в результате операции по перестановке постелей в парламенте».

    «Досрочные парламентские выборы - единственно правильное решение. Конституционный суд внес ясность. Выборы могут состояться в начале 2021 года, и мы должны это сделать. Если вы не согласны, вы будете любоваться борделем в нашем парламенте до 2023 года», - заключил Глигор.

     