Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Чубашенко: Правительство Кику плывет по течению, изображая активность

    09.07.2020 13:49 TVC21 Новости - Общество

    Фото: TVC21

    Молдавский журналист и политический деятель Дмитрий Чубашенко раскритиковал премьер-министра Иона Кику за, как он считает, отсутствие внятного плана действий по выходу из кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса.

    Он написал в четверг на своей странице в facebook, что недавнее выступление премьер-министра в программе «Политика» «подтвердило то, что все и так подозревали: никакого плана мероприятий по преодолению кризиса, связанного с эпидемией, никаких реальных действий по поддержке экономики, бизнеса и населения у этого правительства нет».

    «Чисто реактивное поведение — плыть по течению, изображать какую-то активность и отталкиваться от тех, кто тебя критикует. Кику не владеет элементарными статистическими данными. Он не смог сказать, сколько предприятий закрылось или могут закрыться из-за эпидемии, он не знает точно, сколько в Молдове безработных, он не смог назвать суммы, которые предприятия получили по анонсированным мерам поддержки со стороны правительства, например, по компенсации процентов по банковским займам на выплату зарплаты. От нормального премьера такие данные должны отскакивать без промедления, а этот просто не владеет элементарными цифрами», - отметил он, пишет point.md.

    Чубашенко также раскритиковал недостаточную активность правительства по части социальных мер, учитывая, что кабинет министров был утвержден партиями, которые продвигают левые ценности.

    «Помощь бизнесу? У нас рыночные отношения — выкручивайтесь сами. Пенсионеры стоят в очередях в собесы, рискуют заразиться коронавирусом? Пусть приходят через неделю. Безработица растет? То ли еще будет! Люди ждут от государства помощи от эпидемии? Пусть успокоятся, эпидемия может продлиться еще пять лет», - написал он.

    Журналист также посчитал странным заявление Кику относительно своей аполитичности, отметив, что это заявление исходит от «высшего государственного чиновника, возглавляющего учреждение, которое, по Конституции, обеспечивает проведение внутренней и внешней политики государства и общее руководство публичным управлением».

    «Глава правительства, который в парламентской республике должен быть политиком номер один, говорит, что он не политик и демонстративно умывает руки, заявляя, что он вообще никак не отвечает за тот бардак, который царит в стране. Сам признается, что зря занимает свое место. Кому вообще нужен такой глава правительства?», - вопрошает он.

    Чубашенко считает, что «Кику - тролль Додона, и его настоящая задача — слепо исполнять указания президента, который фактически руководит этим марионеточным правительством, нападать на всех политических оппонентов Додона, и грудью стоять на его защите».

     