Конституционный суд: Роспуск парламента в последние шесть месяцев мандата президента запрещен

Роспуск парламента в последние шесть месяцев мандата президента Республики Молдова запрещен при любых обстоятельствах, постановил сегодня Конституционный суд в ответ на обращения депутатов ПСРМ.

Кроме того, также запрещен роспуск парламента в последние шесть месяцев мандата президента республики, даже если президент уходит в отставку в этот период.

Суд также постановил, что проведение очередных или досрочных президентских или парламентских выборов в этот период запрещено. Таким образом, согласно решению суда, досрочные парламентские выборы могут состояться после 1 ноября – даты проведения выборов президента.