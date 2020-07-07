Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Конституционный суд: Роспуск парламента в последние шесть месяцев мандата президента запрещен

    07.07.2020 11:10 TVC21 Новости - Общество

    Роспуск парламента в последние шесть месяцев мандата президента Республики Молдова запрещен при любых обстоятельствах, постановил сегодня Конституционный суд в ответ на обращения депутатов ПСРМ.

    Кроме того, также запрещен роспуск парламента в последние шесть месяцев мандата президента республики, даже если президент уходит в отставку в этот период.

    Суд также постановил, что проведение очередных или досрочных президентских или парламентских выборов в этот период запрещено. Таким образом, согласно решению суда, досрочные парламентские выборы могут состояться после 1 ноября – даты проведения выборов президента.

     