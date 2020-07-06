Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Тэнасе: Президентские и парламентские выборы нельзя проводить в один день

    06.07.2020 11:36 TVC21 Новости - Общество

    Президентские и парламентские выборы нельзя проводить в один день, как того хотят многие политики.

    Об этом заявил бывший председатель Конституционного суда Александр Тэнасе в передаче «В центре внимания». Он объяснил, что иначе президентские выборы затмят парламентские, а избирателям будет сложно сделать осознанный выбор, передает publika.md

    По мнению Тэнасе, в таком случае партии, которые не будут представлены фаворитами президентской гонки, окажутся в невыгодном положении.

    Седьмого июля Конституционный суд рассмотрит ходатайства от депутатов Василия Боли от ПСРМ и Сергея Литвиненко от ПДС. Они обратились в КС с просьбой разъяснить, можно ли провести одновременно президентские и досрочные парламентские выборы.

    За главу государства молдавские избиратели проголосуют 1 ноября. В соответствии с Конституцией, парламент не может быть распущен в последние шесть месяцев срока действия полномочий президента.

     