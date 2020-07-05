Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Министр образования: Я против масок и перчаток в детских садах и школах

    05.07.2020 15:52 TVC21 Новости - Общество

    Министр образования Игорь Шаров отметил, что он выступает против ношения масок в детских садах и школах.

    Шаров прокомментировал ситуацию в эфире программы "Главное" с Лилией Бураковской, пишет point.md.

    "Министерство, которое я представляю, разработало инструкции, как по поводу возвращения в детские сады, так и по поводу возвращения в школы. Документ, в котором говорится о необходимости ношения масок в детских садах и школах, был разработан различными учреждениями, в том числе представителями международных организаций, директорами школ, учителей. Этот документ не подписан", - отметил Шаров.

    Он подчеркнул, что проблема возвращения в школы - это проблема всего общества, а не только министерства. Именно поэтому документ должен обсуждаться.

    "До сентября месяца необходимо предпринять целый ряд шагов, учесть опыт ведущих европейских стран по возвращению детей в школу. Документ, который был разослан учебным заведениям, - это всего лишь драфт документа, он является приглашением к диалогу. Если вы спросите меня относительно перчаток и масок, я категорически против. Окончательный документ будет разработан в ходе диалога с минздравом, представителями общественности. Он должен соответствовать нашим реалиям", - отметил Шаров. 

     

     