Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Валерий Паша: Политически Pro-Moldova себя виктимизировали и смогли утащить на дно Додона

    02.07.2020 15:38 TVC21 Новости - Общество

    Вчерашние события вокруг «исчезновения» и сдачи мандата депутатом Штефаном Гацканом, партия Pro-Moldova использовала по максимуму, они виктимизировали себя и смогли утащить на дно президента Игоря Додона. Такое мнение высказал в программе «Главное» с Лилией Бураковской эксперт сообщества WatchDog.md Валерий Паша.

    «Депутаты группы Pro-Moldova, довольно естественно, сделали то, что должны были сделать в политическом плане – они себя виктимизировали, они смогли утащить на дно господина Додона и показать всей стране, что он никак не лучше них. Это было быстро подхвачено теми силами, которые не против создать альянс с Pro-Moldova», - сказал Паша.

    Эксперт заявил, что ряд политических комментаторов слишком усердствует, рассказывая как хорошо было бы создать альянс с партией Pro-Moldova, убеждая всех, что это хороший выход из сегодняшней ситуации.

    «Ряд политических комментаторов очень старается доказать нам, что Игорь Додон большее зло, чем Влад Плахотнюк. Они говорят, что Плахотнюк и Шор сейчас уже маленькое зло, а Додон – большое зло. Таким людям хочется сказать, чтобы они не так явно брали зарплату у господина Плахотнюка, либо сходили полечились от инфантильности. Утверждать, что Додон большее зло, чем Плахотнюк – это более чем несерьезно, этот человек зло только сам для себя и своей партии», - заключил Валерий Паша.

     

    Обновлено ( 02.07.2020 19:42 )  