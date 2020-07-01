Хоган: Молдове нужны политическая стабильность и реформы

Посол США в Молдове Дерек Хоган, говоря о политическом кризисе, в котором сейчас находится наша страна, и о риске отставки правительства Кику, отметил, что граждане в настоящее время нуждаются в стабильности и продвижении реформ.

«Политическая нестабильность не способствует улучшению ситуации. Граждане ждут от политиков решения экономической и эпидемиологической проблемы, а нестабильность является большим препятствием в этом. С моей стороны было бы неверно говорить о возможности падения этого правительства. Я поддерживаю постоянный диалог со всеми политическими партиями, но считаю, что стабильность и продвижение реформ необходимы для преодоления кризиса», - сказал американский дипломат в эфире передачи Cutia Neagră на канале TV8.

Напомним, что парламентское большинство, сформированное ПСРМ и ДПМ, потеряло 17 депутатов за последние полгода. Парламентарии, покинувшие социалистов и демократов, присоединились к партиям Pro Moldova и «Шор».

Ранее Платформа DA заявила, что готова взять на себя ответственность за руководство правительством, если будет достаточно голосов депутатов, чтобы поддержать отставку правительства Кику и назначение нового кабинета министров.