Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Грамма: COVID-19 проявляется и как инсульт, и как инфаркт

    01.07.2020 10:54 TVC21 Новости - Общество

    Специалисты в студии обсуждали, какие признаки говорят о диагнозе заболевшего короновирусом. Они утверждают, что неверно мнение, что самые уязвимые – старшее поколение. Болеют все. В передаче «Главное» с Лилией Бураковской тему обсуждали Родика Грамма, доцент Школы менеджмента в здравоохранении, специалист по медицинской этике и правам пациента, и Олег Круду, экс-директор IMSP "Centrul COVID-19 Chisinau", сообщает eNews.

    «Заболеваемость растет. Но не выживают те, у кого есть какие-то патологии. Но у нас есть много случаев, когда заболели люди 30-40 лет. Они выжили, но у них осталось очень много осложнений после этой болезни. Они должны себя реабилитировать. И сердце, и легкие пострадали. А кто-то думает, что ничего страшного, умирают пожилые.

    Грамма утверждает, что заболевают все. Многое зависит от иммунного фонда каждого человека.

    «Мы же не знаем. Как наш организм себя проявит. На самом деле этот вирус нам не знаком. Были возмущения в соцсетях, что он не болел, не кашлял, не было температуры, у него просто болел живот. А некомпетентные врачи отправили его на анализ COVID-19. Вирус проявляется по-разному, как инсульт, инфаркт. Врачи так себя ведут, потому что сейчас под вопросом все».

    «Есть статистика в Китае. Они говорили, что высокая температура встречается в 90 %, кашель – 80 %. Но статистика в Германии абсолютно разнится. По их данным температура встречается в 5 %, кашель – 20 %. При COVID-19 в 10 % никаких симптомов нет».   

    «Мы видим, как меняются протоколы лечения. Вначале были одни рекомендации, потом они поменялись.

    -Позитивный процесс не остановился. 

    -То есть один из методов изучения этого вируса эмпирический, делает вывод ведущая.

     

     