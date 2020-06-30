Олег Круду: Температурный режим нас не спас

Специалисты прогнозировали, что с наступлением жары вирус погибнет. Однако температурный режим нас не спас. Но коллапса не случилось, инфекция сегодня контролируема.

Об этом в передаче «Главное» с Лилией Бураковски рассказал Олег Круду, экс-директор IMSP "Centrul COVID-19 Chisinau", передает enews.md

«В последнее время многие люди выдают себя за экспертов, хотя очень мало что понимают. Мне кажется, есть элементарные вещи, которые надо объяснить. Два месяца назад я написал статью о том, что надо будет выработать коллективный иммунитет. Но ничего не изменилось. То, что было абсолютно предсказуемо, воспринимается сегодня, как что-то сверхъестественное. Я не могу сказать, что у нас все нормально и пандемия является нормой», - отметил директор IMSP "Centrul COVID-19 Chisinau".

Олег Круду говорит, что у нас есть новый вирус и общество, которое к нему абсолютно чувствительно.

"Мы выбрали путь изоляции. И должны были понять, что эти меры помогают, чтобы коллапса не было, чтобы его хотя бы отсрочить. Но риск заражения остается. Если бы не было этих мер, тогда в одно время заболело бы очень много народу, и медицина бы ушла в коллапс тотальный. Мы сейчас этого не можем сказать. Все-таки эта вирусная инфекция контролируема", - сказал Круду.

По его словам, предполагалось, что в мае-июне все закончится, а осенью будет вторая волна.

«Надеялись на жаркую погоду, 36 градусов намечается, может быть поможет каким-то образом успокоить вирус. Оказалось, не совсем так. Температурный режим нас не спас. Меры послабления привели к тому, что выросло количество больных, но это тоже было предсказуемо. В последнее время хочется верить, что стабильно держимся на плаву. Уже 7 дней у нас нет роста. Я говорю про "Centrul COVID-19 Chisinau"», - уверен специалист.