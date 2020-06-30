Жосу: Миротворцы – уже давно не компетенция ни Кишинева, ни Тирасполя

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Уже много лет приднестровская проблема не решается. Хотя деклараций, споров и разговоров много. Но граждане, которые живут на обоих берегах Днестра, не ощущают перемен.

Политолог Виктор Жосу попытался ответить на вопрос, будут ли реальные подвижки в приднестровском урегулировании, если сменится правительство Молдовы, передает enews.md

«Да ничего не поменяется в отношениях между Кишиневом и Тирасполем. Как шли контрабандные потоки, так и будут идти. Любое молдавское правительство может лишь надувать щеки. Не более», - отметил Жосу.

Политолог напомнил, что ОГРВ и миротворцы уже давно не компетенция ни Кишинева, ни Тирасполя.

«Их нынешний статус - маленькая часть большого пакета негласных договорённостей на уровне нескольких больших глобальных игроков», - заявил Жосу.