Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Гимпу о депутатах-перебежчиках: Проблема в том, что это делают за деньги
    Декларация, осуждающая переход депутатов парламента из одной партии в другую, проголосованная в Законодательном органе ...
    2
    Жосу: Миротворцы – уже давно не компетенция ни Кишинева, ни Тирасполя
    Фото: TVC21 Уже много лет приднестровская проблема не решается. Хотя деклараций, споров и разговоров много. Но граждане, ...
    11
    ПСРМ об уходе Гацкана: Осуждаем этот акт политической проституции
    ПСРМ объявляет войну депутатам-перебежчикам и классифицирует выход из партии депутата Штефана Гацкана как “политическую ...
    15
    Депутат ПСРМ покидает фракцию и присоединяется к Pro Moldova
    Депутат ПСРМ Штефан Гацкан объявил, что покидает фракцию ПСРМ и присоединяется к партии Pro Moldova. Об этом политик написал ...
    16
    Слусарь: ДПМ фактически потеряла еще 2 депутатов, они перешли к социалистам
    Фракция ДПМ практически не может рассчитывать на еще двух депутатов, которые поддерживают социалистов. ...
    157
    Демидецкий о кредите: Критика в адрес президента – откровенная мерзость
    Фото: TVC21 Молдова и Россия возобновят переговоры по кредиту в 200 миллионов евро». Об этом заявил президент Игорь Додон ...
    151
    Воронин об отставке правительства Кику: Это понты
    До президентских выборов осталось всего 4 месяца. И никто из правых не хочет брать на себя ответственность. В стране пандемия, ...
    287
    Паша: Майя Санду пытается избежать имиджевых потерь
    Гражданский активист Валерий Паша считает, что сегодня Майя Санду пытается максимально оттянуть время для финального ...
    291
    Кику возмущен
    Десятки молдаван воспользовались прекрасной погодой и отправились фотографироваться на лавандовые поля. ...
    324
    ВОЗ: Молдова находится в топе стран, в которых
    Молдова входит в число 11 государств, в которых в последнее время зарегистрировано значительное увеличение числа случаев ...
    166

    • Жосу: Миротворцы – уже давно не компетенция ни Кишинева, ни Тирасполя

    30.06.2020 19:18 TVC21 Новости - Общество

    Фото: TVC21

    Уже много лет приднестровская проблема не решается. Хотя деклараций, споров и разговоров много. Но граждане, которые живут на обоих берегах Днестра, не ощущают перемен.

    Политолог Виктор Жосу попытался ответить на вопрос, будут ли реальные подвижки в приднестровском урегулировании, если сменится правительство Молдовы, передает enews.md

    «Да ничего не поменяется в отношениях между Кишиневом и Тирасполем. Как шли контрабандные потоки, так и будут идти. Любое молдавское правительство может лишь надувать щеки. Не более», - отметил Жосу.  

    Политолог напомнил, что ОГРВ и миротворцы уже давно не компетенция ни Кишинева, ни Тирасполя.

    «Их нынешний статус - маленькая часть большого пакета негласных договорённостей на уровне нескольких больших глобальных игроков», - заявил Жосу.

     