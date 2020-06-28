Паша: Майя Санду пытается избежать имиджевых потерь

Гражданский активист Валерий Паша считает, что сегодня Майя Санду пытается максимально оттянуть время для финального решения.

Об этом активист заявил в передаче «Главное» с Лилией Бураковской, пишет point.md.

"Майя Санду должна понимать последствия. Платформа DA сделала заявление, им хорошо, они себя позиционировали. Сейчас они ходят и всем нам объясняют, что все приспешники Плахотнюка у них уже не воры. Кто-то видит себя в удобном кресле хотя бы на пару недель. Майя Санду не может себе такого позволить, потому что у нее риски намного выше", - отметил Паша.

Он также подчеркнул, что Санду видит для себя хорошие перспективы в президентских выборах.

"Санду выжидает, будут ли условия для досрочных выборов, что означают эти выборы в плане экономическом, доживет ли эта страна до этих досрочных выборов. Важно понимать, насколько глубоким будет экономический кризис. Санду уже заявила, что ни при каких условиях она не голосует с Шором за назначение нового правительства, но это тактические заявления, речь идет об оттягивании времени", - отметил активист.