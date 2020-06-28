Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Кику возмущен "нашествием" на лавандовые поля: Врачи оценят эту «красоту»

    28.06.2020 12:14 TVC21 Новости - Общество

    Десятки молдаван воспользовались прекрасной погодой и отправились фотографироваться на лавандовые поля.

    Люди не всегда соблюдали социальную дистанцию, не надевали перчатки или маски, и все ради фотографий на сотнях гектаров лавандовых полей, которые ежедневно принимают посетители, передает stiri.md

    Более того, в некоторых местах были замечены даже группы, состоящие более чем из 3 человек.

    Возмущенный увиденным, премьер-министр Ион Кику обратился к молдаванам.

    «О нас, молдаване ... Мы не «прикасаемся к вам, как к цветкам». И не штрафуем, потому что больше не имеем права ... Но когда некоторые из вас будут госпитализированы в тяжелом состоянии - покажите доктору фотографии с лавандой. Врачи оценят эту «красоту». Я уверен, что большинство энтузиастов даже в лавандовых полях жалуются, что «ЕС закрыл границы». Но почему цивилизованный мир должен вести себя по-другому с нами?», - написал Ион Кику.

    Он напоминает, что за несоблюдение правил по предотвращению распространения нового коронавируса физические лица наказываются штрафом в размере до 22 500 леев, а юридические - до 75 000 леев. Чрезвычайное положение в сфере здравоохранения истекает только 15 июля.

     