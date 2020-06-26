Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Ефремов: Санду, Плахотнюк и Додон находятся в ситуации «пан или пропал»

    26.06.2020 22:06 TVC21 Новости - Общество

    Журналист и руководитель клуба «Социальный резонанс» Артур Ефремов отметил, что три главных игрока политической арены - Додон, Санду и Плахотнюк находятся в классической ситуации "пан или пропал".

    Об этом он заявил в программе "Главное" с Лилией Бураковской, пишет point.md.

    "Если Майя Григорьевна проигрывает президентские выборы, то она - политический труп, через четыре года о ней мало кто вспомнит. Господин Кику, если мне не изменяет память, пятнадцатый по счету премьер-министр. И даже мы, профессиональные журналисты, забываем, кто был до него", - отметил журналист.

    Ефремов подчеркнул, что в случае, если Додон проиграет, будет "крушение Партии социалистов".

     

     